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Мандарини можуть завдати шкоди здоров'ю

10.01.2018 17:45
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Мандарини можуть завдати шкоди здоров'ю

Мандарини - найулюбленіші цитрусові багатьох, але ці фрукти не такі вже й корисні. Фахівці зі здорового харчування кажуть, що смачні мандаринки можуть бути небезпечними для деяких людей.

Кому ж не можна їсти мандарини? Науковці занесли до цього списку хворих на виразку шлунку. Людям, у яких виявлена виразка дванадцятипалої кишки або шлунка, не можна їсти мандарини, оскільки цитрусові фрукти складаються переважно з кислот, що впливають на слизові оболонки органів травлення як подразники.

Також медики відзначають, що вживання мандаринів може посприяти відходженню каменів з нирок. Тому, якщо камені збільшені, ласувати цими фруктами не варто. За наявності алергії несприятлива реакція може проявитися навіть після вживання однієї часточки мандарина, попередили експерти. Особливо чутливі до цих фруктів діти. За словами фахівців, в раціон харчування дітей цитрусові слід вводити поступово, збільшуючи кількість часточок кожного дня на одну.

Ще одна рекомендація лікарів: обов'язково мити мандарини! Всі мандарини проходять обов'язкову обробку спеціальними препаратами, що мають хімічний склад. Це робиться для того, щоб в процесі перевезення плоди не загнивали.

 

Источник: http://zdorovia.com.ua 



Теги: Донбасс, здоровье, вред, мандарин
 
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