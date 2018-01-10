Все рубрики раздела
- Герои АТО: Они защищают Отчизну18:54
- Самые бесполезные методы профилактики простуды17:57
- Мандарини можуть завдати шкоди здоров'ю17:45
- Назван лучший способ сделать лицо моложе10:09
- Гороскоп на февраль 2018 для всех знаков зодиака09:20
- 5 напоїв від переїдання09:10
- Развенчаны мифы о пиве, в которые многие до сих пор верят08:21
- Медицинская реформа: стало известно, когда нужно выбрать семейного врача07:08
- С Рождеством тебя, сепар21:21
- Политики и олигархи работают рука об руку, чтобы грабить Украину 17:36
Самые бесполезные методы профилактики простуды
Есть методы в народной медицине, которые абсолютно не помогают защититься от сезонных вирусов.
Простуда не является серьезным заболеванием, поэтому, когда появляются ее первые симптомы, мы начинаем использовать сразу несколько "бабушкиных" методов, которые должны помочь быстрее выздороветь. Но не всегда они способны обеспечить тот 100%-й эффект.
Эти методы считают бесполезными и лечить с их помощью простуду не имеет никакого смысла:
Включение аромалампы. Этот способ очищения воздуха в комнате испарением натуральных масел, конечно же, полезен, но только в случае борьбы с бактериями, а не с вирусами. То есть, обезопасить себя от сезонных вирусов при помощи аромалампы у вас не получится, так что лучше включайте ультрафиолетовую лампу, она быстро и эффективно устраняет возбудителей простуды, ОРВИ и гриппа.
Лимоны и другие цитрусовые, как источник витамина С. Естественно, кушать фрукты в сезон холодов - это полезно, но вряд ли можно будет с их помощью укрепить иммунитет, ведь в них содержится мизерное количество витамина С и чтобы съесть норму этого вещества, нужно проглотить более килограмма цитрусов. Поэтому медики советуют зимой принимать витамин С в таблетках, а также включать в рацион питания не только фрукты, а и капусту, зелень, овощи и другие продукты, в которых есть витамин С.
Масло или оксолиновая мазь для носа. По советам наших бабушек многие до сих пор смазывают ноздри растительным маслом или мазью на основе оксолина. Это способ хорошо работает в качестве профилактики ОРВИ и гриппа, но только в том случае, если повторять его несколько раз в день и минимизировать контакты с потенциальными больными, у которых явно заметны симптомы вирусной инфекции. К тому же, подхватить вирус можно не только через слизистую носа, а и рта или глаз, например, протерев глаза грязными руками или съев конфетку, положив ее в рот все теми же немытыми пальцами.
Если ни один из народных методов лечения простуды вам не помог и спустя сутки вы чувствуете себя еще хуже, чем накануне, тогда срочно вызывайте врача на дом и соблюдайте постельный режим до его приезда и рекомендаций. Все дело в том, что симптомы простуды и гриппа аналогичны и вы можете попросту перепутать диагнозы.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, простуда, профилактика
- Герои АТО: Они защищают Отчизну18:54
- Донбасский фронт: Интенсивность обстрелов упала18:38
- Между наемниками РФ и местными боевиками возник конфликт, есть погибшие17:10
- Маломуж: Россия готовит локальные спецоперации в Донбассе15:50
- «Укрзализныця» после жалоб жителей меняет график движения поезда на Луганщину14:40
- Боевики ведут масштабную перегруппировку на Донбассе12:20
- Оккупированное Зайцево попало под обстрел, есть серьезные повреждения11:53
- Потери боевиков на Донбассе: появились подробности10:56
- Бунт в «ДНР»: Ходаковский призвал жителей убрать «прохвоста» Захарченко10:38
- Украина уже использует летальное оружие США на фронте, - эксперт08:52
- Герои АТО: Они защищают Отчизну18:54
- Донбасский фронт: Интенсивность обстрелов упала18:38
- Какая весна ожидает украинцев после аномально теплой зимы18:22
- Самые бесполезные методы профилактики простуды17:57
- Мандарини можуть завдати шкоди здоров'ю17:45
- "Молитесь, удар будет болезненный", - отстраненный от должности президент Додон посыпал угрозами в адрес нового правительства 17:30
- Между наемниками РФ и местными боевиками возник конфликт, есть погибшие17:10
- В Карпатах сошло несколько снежных лавин16:53
- Бензин уже по 30 гривен: что происходит и сколько еще это будет продолжаться16:38
- Боятся ядерного щита: в Крыму утверждают, что Запад уже признал аннексию Крыма16:20
- Герои АТО: Они защищают Отчизну18:54
- Самые бесполезные методы профилактики простуды17:57
- Мандарини можуть завдати шкоди здоров'ю17:45
- Назван лучший способ сделать лицо моложе10:09
- Гороскоп на февраль 2018 для всех знаков зодиака09:20
- 5 напоїв від переїдання09:10
- Развенчаны мифы о пиве, в которые многие до сих пор верят08:21
- Медицинская реформа: стало известно, когда нужно выбрать семейного врача07:08
- С Рождеством тебя, сепар21:21
- Политики и олигархи работают рука об руку, чтобы грабить Украину 17:36
- От Украины оставим горы смердящих трупов: Сорос дал скандальное интервью
- «Деньги на ветер»: Керченский мост быстро рухнет
- На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа
- Боевики ОРДЛО боятся отрезания "кишки"
- Какие преимущества дает справка ВПЛ
- "Скрепы" пали: студенческая вечеринка в "ЛНР" обнажила всю "духовность"
- В Донецке знают, кто на самом деле в них стреляет
- Ошибка государства: после повышения пенсионерам придется вернуть деньги?
- Рождественское задержание: в КПВВ "Майорск" попался мужчина с крупной суммой
- Пенсии заморозили: с чем столкнутся украинцы в 2018