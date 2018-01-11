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11 января: Какой сегодня праздник
Международный день «Спасибо». Позитивный, напоминающий о необходимости быть благодарными, день.
Православная церковь вспоминает и чтит память 14 тысяч избиенных Иродом младенцев, событие в Вифлееме, описываемое в Евангелии от Матфея.
События в истории. 1693 год - землетрясение в Сицилии, от которого погибло более 60 тысяч человек.
Существование Титании и Оберона — спутников планеты Уран, было открыто в 1787 году.
1803 — американские политики отправились в морское путешествие из США в Париж чтобы купить Новый Орлеан, но США приобрели весь штат Луизиана.
В 1935 году женщина-авиатор Амелия Эрхарт сама совершила перелёт через Тихий океан.
1962 оставил след в истории благодаря трагедии, случившейся в Перу. Из-за оползня погибло около 3 тысяч человек. Через 4 года подобная катастрофа произошла в Рио-де-Жанейро, тогда погибло триста человек.
В Кейптауне в 1974 году родились шестеро близнецов, все они выжили.
Кто из знаменитостей родился. В 1958 году в Киеве родилась Ирина Дерюгина - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта СССР по художественной гимнастике и тренер сборной команды Украины. Карьеру Ирина Дерюгина закончила в 1982 году. Начала тренерскую карьеру. Из своих воспитанниц сделала чемпионов и призеров (Анна Бессонова, Александра Тимошенко, Анна Ризатдинова и др.)
Именины. Иван, Анна, Наталья, Юрий, Диана, Георгий.
Источник Знамя индустрии.
Теги: Донбасс, праздники, спасибо
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- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса15:32
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!15:14
- Путину просто уже делать нечего: Москва не хочет забирать себе "ЛНР" и "ДНР" из-за острой нехватки денег - российский политолог14:41
- "Жене приснилось, что я погиб": История "Зеленого" - бойца 57 бригады, который 10 января погиб в Песках14:10
- Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика10:56
- Будет настоящий ад, не выживет никто: Стивен Хокинг сделал новый прогноз для человечества и назвал один-единственный способ спасения10:39
- Повышение тарифов Vodafone для неподконтрольных территорий. Как бороться?09:13
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