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Будет настоящий ад, не выживет никто: Стивен Хокинг сделал новый прогноз для человечества и назвал один-единственный способ спасения
Для выживания человечество должно найти себе новый дом в космосе. И если в ближайшие столетия этого не произойдет, то планета погибнет однозначно, люди не смогут выжить потому, что для них мир станет настоящим адом.
По словам британского физика, из-за всяких природных процессов, среди которых и глобальное потепление, Земля в самом прямом смысле станет жарким местом, передает "Диалог.UA". Продолжающееся на планете глобальное потепление, по словам ученого, сделает из Земли пепелище - в том адском мире выживут единицы. Стивен Хокинг предсказывает, что Земля впоследствии станет похожей на Венеру, температура которой достигает 460 градусов. Не все знают, что ранее та планета была почти такой же, как Земля. Венера была с водой и растительностью, но все это было более 4 миллиардов лет назад. Парниковые газы сделали свое дело, сейчас на планете ветра достигают скорости в 300 км/ч. Хокинг считает, что если за ближайшие 200-500 лет люди не обустроятся в космосе, они не смогут выжить на Земле и мучительно погибнут. Ранее Хокинг рассказал о том, что начинают сбываться его самые страшные прогнозы. Напомним, что в Библии было выявлено зловещее пророчество о Третьей мировой войне.
Теги: Донбасс, космос, прогноз, человечество
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