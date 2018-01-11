Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина

11.01.2018 17:18

ВСУ буквально стоят спиной к противнику, готовому атаковать в любой момент Последнее заявление главы СНБО Александра Турчинова об угрозе вторжения российской армии большинство украинцев восприняли достаточно иронично. Три года постоянных воплей «волки! волки!» превратили эту угрозу в фарс. А на фоне текущих событий в Киеве изрядно заезженное «а то Путин нападёт» воспринимается лишь как отчаянная попытка власти отвлечь внимание народа. И всё же не стоит быть такими беспечными, потому что не исключено, что март 2014-го может повториться - но только в уже гораздо больших масштабах.

«Нашатали»

Что же вызывает столь тревожные мысли? Говорящие головы в телевизоре? Нет, они уже давно растеряли свой лимит доверия. Более того, в отношении них возникают подозрения о грандиозном предательстве, намного большем, чем сдача Крыма в 2014-м году. Может быть, приближающаяся олимпиада? Да, у России появилась такая традиция приурочивать «марш-броски» своей армии к олимпийским играм (2008 год, 2014 год), однако не стоит быть таким суеверным и хвататься на оружие каждые 4 года.

Тогда, возможно, стоит запаниковать из-за внезапного отзыва российских военных наблюдателей из Совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) на Донбассе? О да, сам по себе это очень тревожный сигнал, однако он может иметь и чисто политическую подоплеку, какую-то техническую хитрость Кремля. К тому же прозвучал он совсем недавно, когда угроза возможной войны уже стала отчетливой. Но что же тогда?

По мнению людей, которые умеют замечать мелочи, ситуация в Украине и вокруг неё несколько изменилась. Она уже не настолько беспечная, какой была еще полгода назад, когда работала система Минского мира. Пусть сами соглашения никто и не торопился выполнять, но все стороны придерживались перемирия и не пытались штурмовать Донецк или наступать на Славянск.

Это перемирие, в свою очередь, зиждилось на определенных договоренностях, связях и противовесах. Такой себе очень сложной и очень хрупкой политической конструкции, которая работала только в условиях полной стабильности. Качни её или попытайся вынуть какое-то бревнышко – и она тут же обрушится. Конечно, шатать её нужно было очень сильно, но, похоже, это таки случилось. Короче, «нашатали»! Вот только винить за это нужно не Путина, который лишь использует ситуацию в своих целях, а самих украинских политиков – грызущихся между собою за власть и деньги.

Минский мир опирался одной своей стороной на президента Порошенко и правящую коалицию, имевших поддержку Европы и США. Сегодня такой поддержки нет, а Порошенко находится всего в шаге от свержения – для чего, по мнению аналитиков, достаточно привезти в Киев 5-7 тысяч вооруженных «оппозиционеров». Можно сказать, что крайне непопулярный (да еще и потерявший американскую «крышу») Петр Алексеевич пока еще остается при власти лишь потому, что Михеил Николозович то ли не может, то ли не хочет вынести его с Банковой, а забавляет киевлян «маршами за импичмент». Возможно, Порошенко не свергают лишь потому, что заменить его пока просто некем – разумеется, лишь с точки зрения Запада и сторонников Майдана, поскольку у другой половины Украины кандидатур на президентский пост предостаточно.

Чем всё это чревато? Ну, во-первых, гарантии по Минскому миру Запад действительно давал украинской власти, то есть Порошенко, а не достаточно абстрактному понятию «Украина». Россия тоже договорилась с представителями украинской власти – а не «народом» и не с висящей на стене картой Украины. Сейчас эти завязанные на Петре Алексеевиче цепочки могут в любой момент оборваться. Есть еще договоренности России с Западом, однако они тоже достаточно слабые. А Путин имеет большой опыт игнорирования предупреждений Запада: в 2008 году (Грузия), в 2014 году (Украина), в 2015 году (Сирия). Что ему стоит сделать это еще раз?

Разумеется, что банальную оккупацию Украины Запад, конечно, не проглотит молча. Однако ведь Путину и не нужен второй Афганистан у своих границ. Он и в 2008 году ограничился армейским маневром до Гори и обратно, добившись своей главной задачи: окончательно отрезав Южную Осетию от силовых домогательств Грузии. И что же? Да Запад уже давно об этом забыл!

Что нужно Путину?

За последние три года сложилось устойчивое мнение, что Путину нужно лишь оставить за Россией захваченный в 2014 году Крым, и что сделает он это путем «обмена» на возвращение в Украину восточного Донбасса, известного как ОРДИЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей). И что при этом возвращенные ОРДИЛО будут «троянским конем» Путина, подрывающим национальное единство и европейскую интеграцию Украины.

И это не просто мнение, это догма современной украинской политики, от которой отталкиваются и высокие чиновники на Банковой, и буянящие на улице национал-радикалы. И все они хотят разрушить коварные планы Путина: президентская команда – тем, что не спешит реализовать Минские договоренности и принять ОРДИЛО обратно, а ура-патриоты своими обещаниями однажды освободить Донецк и Крым силой.

То, что в данном случае Путин получал в нагрузку к Крыму враждебную к России Украину, в которой в любом случае тон задавали бы прозападные и национал-патриотические силы, никого не смущает. Мол, это закономерное последствие путинской глупости 2014 года, пусть теперь хлебает! Так говорят публичные политики, так утверждают высокооплачиваемые аналитики, в это верят миллионы украинцев. И всё бы оно ладно складывалось, если бы не одно «но»: а что по этому поводу думает сам Путин?

Возможно, в 2014 году он так и считал. Но знаете, планы меняются в зависимости от ситуации. Три года назад охреневшая от собственной наглости Россия была рада отхватить от уходящей в Европу Украины хотя бы Крым. Сегодня, когда выяснилось, что никуда Украина не уходит, а всё так же топчется на месте, потеряв поддержку Запада и начав переругиваться с соседями, что внутри Украины зреют и третий Майдан, и антинационалистический бунт, и социальный взрыв (и черти что еще), то вряд ли Кремль ограничится лишь Крымом.

Нужно заметить, что сейчас Украина стоит на большом перепутье, у нулевой точки сразу нескольких возможных сценариев развития ситуации. Может ничего не произойти – но это только один из вариантов. Может случиться третий Майдан и досрочные выборы. Или на волне нового Майдана к власти придут еще более националистические и радикальные политики, что тоже будут иметь свои последствия. А может нынешняя власть решит отвлечь народ «маленькой победоносной войной» и повторит грузинскую ошибку Саакашвили. Равным образом, может произойти и военное вторжение России, причем в разных вариантах и с разными целями. Словом, ситуация сейчас такая же сложная, как и осенью 2013 года.

Но, памятую, что любая война это лишь продолжение политики и средство достижения цели, вновь зададимся вопросом: а что нужно Путину в новой ситуации? Думается, что ему нужно отодвинуть «границу недружественности», сегодня проходящую по линии фронта на Донбассе и «стене Яценюка» на северном участке украино-российского кордона, подальше на запад. Это, в принципе, вполне очевидная задача российской внешней политики, которая появилась не сегодня. Просто теперь у Кремля есть шанс её реализовать. Но как?

Если отбросить неосуществимый, а потому вздорный вариант оккупации Украины по самые Карпаты, а также не менее сомнительный план «рашистов» по присоединению к России областей Юго-Востока (пресловутое «возвращение русских земель»), то остается старый вариант пророссийской Украины - вытащенный из чулана, где его изрядно побила моль. На первый взгляд этот план выглядят невозможным, ведь он уже не раз накрывался медным тазом Майданов. А сегодня пророссийских украинцев стало намного меньше даже на Юго-Востоке, потому что не все смогли с радостной улыбкой принять крымскую оплеуху «старшего брата». Братство братством, но за свою державу-то обидно!

И всё же, как показывает исторический опыт, пророссийская Украина возможна даже в таких обстоятельствах – только в других границах. Вот, например, наши недалекие национал-патриоты иногда радуются тому, что, после утраты Крыма и Донбасса, в Украине уже никогда не победит пророссийский кандидат в президенты. Так вот точно также пророссийские украинцы еще во времена первого Майдана считали, что если от Украину отделить западные области, то в ней никогда не придут к власти «бандеровцы». Проще говоря, единственный шанс Путина заполучить свою пророссийскую Украину – это расколоть страну на две части. Собственно, впервые эта идея была озвучена еще в ноябре 2004 года в Северодонецке.

Но почему «две Украины», а не «возвращение русских земель»? Потому что Россия хоть и богатая страна, но её экономике просто не потянуть свалившиеся ей на голову 15 миллионов новых граждан и несколько областей с полуразрушенной инфраструктурой и остановившимися предприятиями. А вот оставить экономические проблемы хохлам, взяв в свои руки их политику – вот это настоящий план Путина!

Раскол

Расколоть Украину – дело нехитрое в условиях, когда в ней господствуют политические идеологии и экономические модели, не объединяющие, а сознательно разделяющие людей. Объявим войну русскому языку – значит и русскоязычным тоже, назовем УПЦ МП «вражеской церковью» - значит сделаем врагами и её прихожан, провозгласим маяком экономики «либертианский фашизм» - значит превратим в «унтерменшей» малоимущих и социально незащищенных.

За три с лишним года новая власть не предложила никакой объединяющей страну идеи – кроме надоевшего «а то Путин нападет». Ну нападет, и что? Еще больше повысит тарифы или заблокирует и «Гугль» тоже? А ведь никто почему-то не признает, что в Украине нынче существуют и с трудом уживаются два вида патриотизма: один пронационалистический и провластный, который больше ненавидит Россию, чем любит Украину - а другой чисто такой бытовой, народный, «из принципа», который к украинской власти и национал-патриотам относится не лучше, чем к Путину.

А знаете, где и когда еще была похожая ситуация? 1941-45 г.г., СССР и Германия. Далеко не все наши деды были за коммунизм, равно как и далеко не все немцы были нацистами, большинство были просто за свою страну. Не зря в 1943-м советская пропаганда отказалась от большевистских штампов и подняла тематику народного патриотизма, отечественной войны. У украинского руководства на это ума не хватило, напротив, оно усиливает националистическую пропаганду, вдобавок к этому намекая на новые повышения коммунальных слуг.

Конечно же, правые имею веский аргумент: мол, украинские патриоты Харькова, Днепра, Запорожья и Одессы вновь не допустят «реванша» и дадут отпор и попыткам раскола, и попыткам вторжения. И не согласиться с этим трудно, если бы ни еще одно «но». Да, в 2014 году удалось организовать таких «проукраинских» активистов Юго-Востока в сотни, в различные организации, в батальоны – и они действительно сыграли очень значительную роль в блокировании «русской весны». Однако никто не учитывал того фактора, что на Юго-Востоке предостаточно потенциально активно людей с другой политической ориентацией, просто тогда в Харькове, Одессе и Днепре они не были так хорошо организованы и так поддержаны, как Донецке и Луганске, что им противостояли не только футбольные «ультрас», но и украинские силовики.

И эти люди никуда не делись, они сидят и ждут «русского мира» - ну, или хотя бы падения нынешнего режима. И если их кто-то организует так же, как их антагонистов-националистов, если вдруг появится поддерживающая их власть, если на их стороне окажутся армия и правоохранительные органы, то из этих людей получится аналог «Правого сектора» и добробатов. То есть заготовка для силовых структур пророссийской Украины. Это не фэнтези, это реальность, о которой почему-то никто не хочет говорить.

Так вот, если Путин захочет расколоть Украину и создать из своей половины «дружеское государство», то ему не придется предлагать больших усилий для этого раскола или долго искать местных… гм… квислингов. Последних будет столько, что довольно скоро они смогут решить проблему «украинского сопротивления» и без помощи российских силовиков. То есть российская армия понадобиться Путину лишь на первом этапе. Каком же?

Блицкриг

Сегодня на пути этих вероятных сценариев стоят лишь два объективных фактора: украинская гривна и украинские силовики. Богатые и влиятельные люди не подержат раскола страны, если это приведет к обесцениванию их гривневых накоплений. Впрочем, есть и другое мнение: в украинском руководстве есть люди, которые были бы не против напоследок набраться как можно больше кредитов МВФ, «распилить» их – а потом списать всё на развал страны и вторжение России. Мол, с Путина спрашивайте! Высшая элита может предать Украину так же, как уже сделала это в 2014-м, более того, она уже сейчас предает её, развернув ВСУ спиною к вероятном удару российской армии!

Собственно говоря, единственное, для чего Путин может решиться на давно обещаемое украинским Генштабом вторжение, это быстрый разгром ВСУ. В 2014 году два довольно небольших для такой войны «котла» вынудили Киев подписать Минский мир. А представьте, если будут разгромлены не десяток батальонов, а десять бригад, половина украинской армии? Да перепуганные украинские политики тогда не то что мир, они раздел Украины по Днепру подпишут! Может быть, в Кремле это и задумали, кто знает?

Почти нереально предсказать повод, под которым может произойти вторжение. Новый Майдан, или ущемление кому-то чего-то, а может резкая эскалация ситуации на Донбассе – кто знает! Но зато о самом вероятном направлении главного удара вот уже два года, что называется, просто вопиют карты! И это не метафора: помните, как еще осенью 2014 года мы писали, что следующий удар сепаратистов будет нанесен по Дебальцевскому выступу, потому что он на картах так и просился стать очередным «котлом». Увы, в Генштабе к подобным предупреждениям были глухи и слепы – а ведь так и произошло потом в феврале 2015-го! Поэтому напрасно надеется, что нас услышат и на этот раз, а ведь ситуация поистине угрожающая!

С заключением Минского мира Украина перешла к оборонительной стратегии, для чего создала рубежи обороны от возможного наступления сепаратистов и вторжения российской армии.

Если быть точным, то это вторые линии, а первыми являются непосредственно окопы под Донецком и блокпосты на Перекопе. Существует и третья линия: на востоке она идет с севера на юг по Осколу и дальше до Днепропетровска, стыкуясь с Днепровским рубежом, тянувшимся дугою от Киева до Херсона. Большого секрета тут нет: об этом не раз писали в СМИ, да и сами украинцы видели эти «фортификации». Вроде бы всё логично: три линии обороны на случай, если Захарченко решит пойти на Харьков, или если российские войска начнут пробивать коридор от Приднестровья до Мариуполя.

Логично, да. Однако в Генштабе словно забыли о том, что украино-российская граница тянется также от Станицы Луганской до самых Сум и Шостки, и еще дальше. И там между Украиной и Россией есть только несколько километров недостроенной «стены Яценюка» да погранзаставы, занимающиеся контрабандой (некоторые участки границы буквально выкуплены местными олигархами). ВСУ стянуты либо на восток к Донбассу, либо к Киеву, оголив это самое опасное направление. И если сосредоточенные в районе Белгорода российские бронетанковые части двинутся на юг, не к Киеву, а к Харькову-Полтаве-Днепропетровску (Екатеринославу, в случае его занятия россиянами), то это стратегический маневр будет сродни наступлению 2-й танковой армии Гудериана в августе 1941-го, устроившему страшный Киевский «котел». Только теперь это будет не котел, а перемалывание частей ВСУ, стоящих на 2 и 3 линии обороны спиной к противнику.

До сих пор танки в боях на Донбассе применялись в качестве штурмовой артиллерии, по 1-2, редко 3-4 единицы в локальных стычках. И себя они никак не проявили. Другое дело – организованное наступление танковой армии. Остановить его может только боевая авиация (включая вертолеты), много авиации – которой у Украины нет. Скажем больше, столько авиации нет ни у Польши (86 самолетов), ни даже у Германии (150 самолетов), она есть только у США (2300 машин + палубная авиация) и объединенных сил НАТО. А еще она у России (около 1000 самолетов), которая будет поддерживать с воздуха свои наступающие части.

Что же касается пресловутых «джавелинов», которые усилиями украинских ура-патриотических сказочников превратились в вожделенное чудо-оружие, то тут стоит вспомнить 1945 год, прорыв танковых армий 1-го Белорусского фронта к Одеру. На их пути были выставлены сотни заслонов с тысячами «панцерфаустов» новейшей модели, способными со 100 метров поражать не только Т-34, но и тяжелые ИСы – настоящие «джавелины» своего времени! Более того, их поддерживали сотни противотанковых орудий и самоходок. И что? Советская танковая лавина пронеслась без остановок 600 километров, сметая эти заслоны как кегли, и тормознула только по приказу из Москвы – чтобы не повторять ошибок Тухачевского под Варшавой.

Если вам недостаточно этого примера, можно вспомнить немецкое контрнаступление под Арденнами. Та же картина: американцы со своими «базуками» были сметены немецкими бронетанковыми порядками, поскольку снегопады заставили авиацию союзников сидеть на аэродромах. Ну, или наступление танковых дивизий Израиля во время Шестидневной войны (1967), против которых были бессильны египтяне с советскими РПГ. Нет, танк – еще не устаревший вид вооружении, просто еще в Первую мировую войну было убедительно доказано, что танки, как и кавалерия, наиболее эффективны тогда, когда их много. Стоит заметить, что и сами американцы хорошо понимают, что их «джавелины» - это специфическое, а не универсальное оружие…

После такого прорыва россиянам вовсе не обязательно будет идти на Киев или форсировать Днепр – они могут повернуть на восток, к Донбассу, и бить дальше по тылам 2-й линии обороны, в то время как «сепары» будут атаковать 1-ю. И даже после этого уйти обратно в Россию, как это сделала российская армия в 2008 году в Грузии. В данном случае это будет чисто разгром значительной части ВСУ для принуждения Киева к огромной политической уступке.

Если россияне «задержаться» в Харькове, организовывая там «антикиевские» силы, то значит Кремль будет создавать «альтернативную Украину». Тогда наступление российской армии обязательно состоится также с Юга, с захватом Одессы и Херсона – где тоже достаточно «антикиевских» настроений, Нет, толпы с цветами не выйдут встречать «освободителей», но злорадствовать краху «майданной власти» будут многие. Кремлю останется только поступить умно, и не настраивать против себя основную часть населения объявлением аннексии этих областей (а ему это и не нужно). Вариант же «пророссийской Украины», которая к тому же будет подаваться российской пропаганды только как «антибандеровская», успокоит многих. Слишком уж много дров наломали за три года ура-патриоты и «реформаторы».

Вопрос лишь в одном: как глубоко в Украину зайдут российские войска и какую территорию они отхватят для первого раза? А ведь в том, что это будет лишь начало, сомневаться не приходится. Просто второй этап, возможно, будет осуществляться руками уже не российской, а «украинской» армии - под красно-синими знаменами. Чтобы снять с Кремля всякую дальнейшую ответственность.

Данный сценарий, конечно, очень сильно огорчает и не на шутку тревожит. Однако это всё-таки лишь один из возможных вариантов развития событий. Избежать которого можно изменением внутренней политики украинской власти и решительным перетряхиванием руководства ВСУ. Хотя надеется на это не стоит…

Источник from-ua