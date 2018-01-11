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Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!
Помните, еще лет 30 назад мы читали в фантастических романах, смотрели в фильмах фэнтези, что человек скоро сможет постоянно быть на связи. И даже – о чудо! – видеть лицо своего собеседника во время разговора. Нам тогда казалось, что должно пройти не менее века, чтобы что-то подобное появилось в нашей жизни.
Зачем нам это нужно?
Но вот они рядом – компьютер с возможностью видео общения и наш любимый смартфон. С последним мы не расстаемся ни дома, ни на работе, и во время сна многие кладут его рядом с кроватью, а то и под подушку. Насколько это безобидная привычка? И вообще, почему человек так привязан к своим гаджетам?
Многие действительно боятся, что пропустят что-то важное, пока спят. Вдруг у друзей-полуночников что-то случится или просто нечто очень интересное захотят сообщить, а ты узнаешь об этом в числе последних.
Привычка ставить таймер в качестве будильника тоже весьма распространена. А раз он зазвенит поутру, «лучше», чтоб был рядом, под руками.
Кто-то даже на зарядку ставит свой смартфон у изголовья: мол, зарядится, сразу выключу
Негативные последствия
Стрессы и нарушения сна. Отсюда и тревожность: мы подсознательно ждем, что кто-то позвонит, кинет СМС, многие стараются проснуться чуть раньше звонка побудки, чтобы не будить остальных и самим не вздрагивать, если разоспались крепко. Тревожность накапливается, мы начинаем просыпаться по несколько раз за ночь, нарушения сна вырастают потом в настоящую бессонницу, мучительную, изматывающую, с головными болями, усталостью, потерей работоспособности, раздражительностью.
Электромагнитные волны. Подобные проблемы усугубляются еще и оттого, что нам серьезно мешают электромагнитные излучения. Всемирная организация здравоохранения провела масштабные исследования, подтвердившие реальность вреда для здоровья от этих волн. В первую очередь, эти излучения влияют негативно на сердечный ритм, а также мешают иным процессам саморегуляции организма. Сбиваются биоритмы, организм перевозбуждается. Отсюда – ночные кошмары и дневные стрессы.
Бесплодие и иные опасные болезни. По данным той же ВОЗ длительное пребывание рядом с мобильниками способно спровоцировать онкологические заболевания, а у мужчин они приводят к ослаблению половых функций, к импотенции, а то и к бесплодию.
Потеря слуха. Наверняка у некоторых ваших знакомых есть привычка засыпать с наушниками, слушая музыку или некую «полезную» информацию по телефону или компьютеру. Помимо уже названных электромагнитных волн тут действуют еще и звуковые. А это – огромный риск потери слуха. Уже зафиксированы сотни случаев значительного ослабления или полной потери слуха, причиной которых явно была «передозировка» использования наушников.
Нарушение зрения. Медицинские исследования неопровержимо доказывают: излучение от экрана наших «любимчиков» не только нервирует, раздражает нервную систему, но и негативно влияют на зрение. Когда мы достаточно регулярно смотрим на светящийся экран в темноте или просто видим его блики, глаза сильно страдают.
Что делать?
Избежать негативных последствий проще всего, выключив мобильник на ночь. Хотя этот кардинальный способ используют очень немногие. Или, как минимум, отключайте интернет, уже излучения будет меньше.
Есть выход проще, хотя он и менее эффективен: хотя бы уберите телефон подальше. Минимальное расстояние – полтора-два метра, лучше – дальше. А будильник, по возможности, используйте обычный, а не на телефоне, хотя бы вскакивать ночью будете не к мобильнику.
Ни в коем случае не оставляйте под подушкой телефон, поставленный на зарядку. Не раз бывали случаи, когда от них било током или происходило замыкание и возгорание. Зафиксированы и смертельные исходы. Наши подушки часто с синтетикой, и загореться им – пара пустяков. А вы, как на грех, именно в этот момент можете разоспаться, а потом спросонья запаниковать…
Днем тоже будьте внимательны к себе
Напоследок несколько советов и для дневного использования гаджетов. Во-первых, старайтесь быть лаконичными, не болтайте по телефону долго. Полезно во всех отношениях – экономьте время, свое и собеседника, не будьте назойливыми. И, конечно же, избегайте лишнего облучения и нагрузки на слуховые нервы. Хотя бы во время разговора переносите аппарат от одного уха к другому.
Если есть возможность – чуть отдаляйте телефон от головы, держите на расстоянии с помощью известных простых приспособлений.
Берегите здоровье детей – не позволяйте им применять телефон как «игрушку».
Не носите мобильник на теле, особенно, рядом с сердцем. Мужчинам надо знать, что самое плохое место для смартфона – это карман брюк!
Даже если вы постоянно (днем) держите телефон в поле своего зрения, допустим, он лежит на вашем рабочем столе, хотя бы отодвиньте его на максимальное расстояние.
Эти простые правила помогут вам сохранить здоровье и бодрость, избегать депрессии и иных негативных последствий, не расставаясь с мобильником.
Источник pozitifno.su
Теги: Донбасс, информация, кровать, мобильник
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