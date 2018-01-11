Повышение тарифов Vodafone для неподконтрольных территорий. Как бороться?

11.01.2018 09:13

В конце 2017 года оператор мобильной связи “Vodafone Украина” объявил об одностороннем повышении тарифов для пользователей, которые находятся или регистрировали/покупали номер на временно неподконтрольной территории. Со вчерашнего дня должен был начаться перевод всех абонентов “Vodafone Украина” на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Какие варианты у абонентов “Vodafone Украина” чтобы повлиять на ситуацию? Возможно ли решение вопроса в пользу абонентов? Какие рычаги влияния на оператора предусмотрены и возможны по нашему законодательству? Ведь для многих жителей неподконтрольных территорий мобильная связь именно этого оператора — единственная возможность услышать голоса своих родных и близких. Укртелеком не предоставляет там услуг с апреля 2017 года, поэтому позвонить по обычному проводному телефону из Донецка, например, в Киев, невозможно. Также, с февраля 2015 нет мобильной связи от Kyivstar, а Lifecell работает с перебоями. Мы постарались разобраться и предоставить варианты Ваших и наших действий в этой ситуации.

Правилами предоставления и получения телекоммуникационных услуг определено, что тарифы на услуги устанавливаются операторами и провайдерами самостоятельно. Оператор, провайдер в случае изменения тарифов, тарифных планов, которые он устанавливает самостоятельно, обязан не позднее чем за семь календарных дней до их изменения обнародовать тарифы, тарифные планы в средствах массовой информации и/или на своем веб-сайте, а также сообщить абоненту об изменении тарифов, тарифных планов на услуги.

В таком сообщении обязательно указывается информация об изменениях, дата и срок их введения со ссылкой на веб-сайт и/или номер телефона или другой доступный потребителю источник информации. При этом оператор телекоммуникаций должен (!!!) предложить потребителю безвозмездно выбрать любой другой доступный для подключения тарифный план на момент введения указанных изменений, а в случае отказа абонента от получения услуг по измененному тарифу — досрочно расторгнуть договор.

Компания Vodafone ничего подобного не сделала! Единственное — разослала абонентам смс-сообщения о смене тарифа. При этом, такие сообщения пришли широкому кругу лиц (например, переселенцам в Одессе), на которых по озвученной впоследствии операторами колл-центра информации изменения распространяться не должны.

Возможность выбора другого тарифа отсутствует. Для всех жителей неподконтрольных территорий доступен будет только один тарифный план — “Стандарт”.

Нарушает ли это наши права? Однозначно! И отсутствие доступа оборудованию, плохое качество связи — не может быть оправданием несоблюдения норм законодательства по защите прав потребителя, антикоррупционного законодательства, положений Закона Украины “О телекоммуникациях”.

А там где есть нарушения законодательства — возможны и даже необходимы правовые рычаги давления на тех, кто закон нарушает.

Для начала необходимо обратиться с жалобой непосредственно к «Vodafone Украина».

Обратиться можно (и нужно!) на Горячую линию Vodafone (с мобильного номера Vodafone – 111; с любого другого номера на территории Украины — 0 800 400 111), либо отправить письмо-жалобу в произвольной форме на электронную почту [email protected] или на почту г. Киев, ул. Лейпцигская, 15, почтовый индекс 01601.

Также обратиться с заявлением о нарушении конкуренции в Антимонопольный комитет. Для АМКУ важно именно обращение с жалобами на ситуацию непосредственно от пострадавших. Мы со своей стороны можем только уведомить о ситуации, наше уведомление не будет считаться жалобой.

Антимонопольный комитет Украины предупреждает:

“…ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що особи, права яких не порушуються внаслідок неправомірних дій у конкуренції, можуть повідомляти Комітет, його територіальні відділення про дії (бездіяльність) суб’єктів господарювання, органів державної влади або органів місцевого самоврядування, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції. ТАКІ ПОВІДОМЛЕННЯ НЕ Є ЗАЯВАМИ ПРО ПОРУШЕННЯ у розумінні абзацу другого частини першої статті 36 Закону України «Про захист економічної конкуренції». До них не може бути застосовано норми щодо розгляду органами Комітету заяв про порушення законодавства про захист економічної конкуренції…”.

Образец заявления в АМКУ можно скачать по ссылке

Отправлять его необходимо по адресу: 03035, г. Киев, ул. Митрополита Василия Липковского, 45 или по адресу электронной почты [email protected]

Вместе с этим необходимо обратиться с заявлением о нарушении прав потребителей в государственную инспекцию Украины по вопросам защиты прав потребителей. Снова-таки, важно, чтобы заявления исходили именно от пострадавших.

Образец заявления в инспекцию по защите прав потребителей доступен по ссылке .

Отправлять его нужно по адресу: 03680 г. Киев-150, ул. Антоновича, 174 или по адресу электронной почты [email protected], [email protected]

Обращаем Ваше внимание — необходимо делать всё это вместе!!! Обратиться, как указано выше, можно по телефону, электронной почте, обычной почтой либо лично.

Мы уже обратились в Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации, Уполномоченному Верховного Совета Украины по правам человека, а также в Комитет Верховного Совета по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений. То же рекомендуем сделать и вам — образец обращения можно скачать здесь . Чем больше будет подобных обращений — тем быстрее будет реакция.

Мы просим всех граждан Украины, кто столкнулся с этой ситуацией, не стесняться и писать жалобы. Когда их у чиновников будет ОЧЕНЬ много, они будет вынужден заняться своей непосредственной задачей — решать проблемы граждан Украины.

Первое, что человек должен запомнить, — зло должно быть наказано. Зло должно быть наказано не просто потому, что это какой-то абстрактый философский принцип, а для того, чтобы другой человек не испытал то же, чему подверглись вы.Как правило, человек, который преступил закон единожды, не ограничивается одним правонарушением. Поэтому, остановить это — очень важно!

Источник Донбасс СОС.