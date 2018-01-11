Реформа подкинула проблем: Как теперь заработать на пенсию

11.01.2018 08:42

С 1 января в Украине вступили в силу новые правила выхода на пенсию. Эта опция была активирована в рамках принятой 3 октября 2017 года Верховной Радой пенсионной реформы.

Примечательно, что сама реформа подавалась широким народным массам как преимущественно повышение размера выплачиваемых пенсий. На этом был сделан максимальный акцент даже в названии закона – «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий».

И действительно, минимальные пенсии в Украине с 1 октября были повышены на 140 грн до 1452 грн в месяц. Также в рамках реформы случилось явление, названное его авторами «осовремениванием пенсий». Суть процесса была в том, чтобы хоть немного скорректировать съеденную многолетней инфляцией пенсию, которую назначили еще тогда, когда зарплата в несколько сотен гривен считалась очень неплохой.

В результате (по разным данным) от 6 до 9 млн украинских пенсионеров с октября прошлого года получили прибавку к пенсии от 200 до более чем 1000 грн, и лишь по отдельным профессиям в зависимости от стажа повышение превысило 6-7 тыс. грн. В частности, распределение численности пенсионеров по диапазонам повышения пенсий с 1 октября выглядит так:

до 200 грн – 4 795 тыс. чел.;

от 200,01 до 300 грн – 840 тыс. чел.;

от 300,01 до 400 грн – 670 тыс. чел.;

от 400,01 до 500 грн – 560 тыс. чел.;

от 500,01 до 1000 грн – 1 292 тыс. чел.;

от 1 000,01 до 2000 грн – 1 332 тыс. чел.;

от 2 000,01 до 4500 грн – 652 тыс. чел.;

более 5000 грн – 99 тыс. чел.

Кроме того, с 1 октября 2017 года работающим пенсионерам восстановили выплату пенсий в полном размере. Как известно, до этого пенсия 500 тыс. работающих украинских пенсионеров, по сути, облагалась налогом в 15%.

В результате, в ноябре средний размер пенсии в Украине составил 2447,95 грн.

Кто заплатит за «банкет»?

Для большинства украинских пенсионеров все это было безусловно положительным явлением. Однако, как метко отметил один из современных украинских «философов-материалистов»: «Жизнь как большой супермаркет. Делать можно все, что угодно, но всегда нужно помнить, что на выходе касса…».

Кто заплатит на этой «кассе» за маленький гешефт, устроенный украинским пенсионерам в октябре прошлого года по уши убыточным и предельно дефицитным Пенсионным фондом, доступно объяснил министр труда и социальной политики Андрей Рева.

«Повысить пенсии без увеличения страхового пенсионного стажа невозможно, поскольку дефицит Пенсионного фонда составляет 141 млрд грн.. а средств нет не только на повышение пенсий, но и на текущие выплаты пенсионерам. Повышение страхового стажа до 35 лет дает возможность получать пенсию в 35% от зарплаты. Не менее», – заявил он сразу после принятия реформы.

По большому счету никто из работающих украинцев особенно не вдавался в эти непонятные «страховые стажи». Всех обрадовало в сотый раз повторенное официальное заявление о том, что пенсионный возраст в Украине, несмотря на немыслимое давление со стороны безжалостного Международного валютного фонда, повышен не будет! Нюансы процесса особенно никого не заинтересовали. Тем более, что они казались такими далекими и несущественными. Однако, наступил нынешний 2018 год, а с ним вступило в силу и изменение условий выхода на пенсию. И все вдруг оказалось не так уж далеко, и не настолько уж несущественно, как казалось вначале.

Страховой стаж рулит

По факту при определении возраста выхода на пенсию работника ключевым является тот самый страховой стаж. Именно от его количества теперь зависит в каком возрасте украинец может выйти на пенсию.

Страховой стаж – это срок, в течение которого работник исправно выплачивал пенсионные взносы в Пенсионный фонд. Важный нюанс – размер каждого взноса должен быть не ниже 22% официально установленной на тот момент минимальной зарплаты. Если он меньше (человек работал на полставки, неполный рабочий день и т.п.), тогда количество получаемого страхового стажа пропорционально уменьшается. Не говоря уже о случаях, что работодатель и вовсе не платил взносы в Пенсионный фонд с работника, о чем работник мог и не подозревать…

Итак, с 1 января 2018 года пенсионный возраст для украинцев, как бы не увеличивается. Поэтому на пенсию могут выходить мужчины, достигшие 60 лет и женщины, достигшие 58,5 лет. Один из нюансов в том, что пенсионный возраст для женщин… увеличивается. Это происходит в рамках другой пенсионной реформы еще 2011 года. Эта реформа увеличивает пенсионный возраст украинок на полгода каждый год. Таким образом, в 2021 году пенсионный возраст украинских женщин сравняется с пенсионным возрастом мужчин на отметке 60 лет. Сейчас же он, как было сказано, 58,5 лет.

В то же время страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию при достижении пенсионного возраста, в нынешнем году резко возрос. То есть, если в прошлом 2017 году для выхода на пенсию было достаточно страхового стажа в 15 лет, то в нынешнем году нужно будет иметь как минимум 25 лет страхового стажа.

Те, кому не хватит страхового стажа для выхода на пенсию, могут выбрать два простых варианта. Первый вариант заключается в том, что если у них по факту на 2018 год есть страховой стаж от 15 до 25 лет, то они могут (хотя скорее – должны будут) доработать до 63 лет и после этого все же выйти на пенсию. Второй вариант в том, что они могут докупить недостающий страховой стаж.

Необходимая для этого сумма легко рассчитывается самостоятельно. От текущей ежемесячной минимальной зарплаты вычисляется 22%, результат умножается на количество недостающих месяцев страхового стажа, а потом еще на 2. Практически это выглядит так. С 1 января 2018 года минимальная зарплата в Украине составляет 3723 грн. Таким образом, для покупки года страхового стажа нужно заплатить «лишь» 19657 грн. Максимально можно купить 5 лет стажа.

Никакой выслуги лет гражданским

Те, у кого в нынешнем году лишь 15 лет страхового стажа также смогут выйти на пенсию. Но только по достижении ими возраста 65 лет. Если у человека нет и такого стажа, то он будет работать до 65 лет и после этого сможет получать социальную помощь как малоимущий. Как известно, размер такой помощи еще меньше, чем минимальная пенсия. Пенсионная реформа подняла и эту социальную выплату с 949 до 1373 грн в месяц. Ирония в том, что, если такой человек не будет работать, он все равно будет получать такую помощь после 65 лет. Короче, помощь он будет получать в любом случае.

Начиная со следующего года минимальный страховой стаж, необходимый для того, чтобы претендовать на пенсию будет расти на 1 год каждый год, пока не достигнет в 2028 году планки в 35 лет. Нижняя граница страхового стажа, обозначенная в нынешнем году на уровне 15 лет, к 2028 году подрастет до 25 лет. Все три группы – выходящих на пенсию в 60,63 и 65 лет – сохранятся, но требования к страховому стажу для всех будут ежегодно расти. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Кстати, реформа отменила право на назначение пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной защиты и других, которые ранее могли выходить на пенсию досрочно – за 5-10 лет до наступления пенсионного возраста. Теперь такое могут делать только военнослужащие и силовики.

Впрочем, право на досрочную пенсию было сохранено:

для матерей, родивших пять детей или инвалидов с детства, – они будут иметь право выйти на пенсию в 50 лет;

для военных, которые были участниками боевых действий, – в 55 лет;

людей, которые болеют гипофизарным нанизмом, то есть лилипутам, – в 40-45 лет;

артистов при наличии выслуги от 20 до 35 лет – по специальному перечню;

журналистов в случае ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей в местах чрезвычайных событий;

«чернобыльцев».

Слагаемые пенсии

Размер собственной пенсии теперь может быть легко рассчитан самостоятельно по формуле: Пенсия = СЗ х КЗ х КСС, где

СЗ – это средняя зарплата в стране за последние три года на момент обращения за пенсией (в 2018 году будет считаться за два года);

КЗ – это коэффициент зарплаты (получаемая зарплата, разделенная на среднюю зарплату в стране);

КСС – это коэффициент страхового стажа, т.е. число лет страхового стажа, умноженное на величину оценки года страхового стажа. На данный момент установлен на уровне 1.

Кстати, реформа отменила специальные пенсии для госслужащих, судей, ученых и прочих категорий. Все эти люди переведены на общую систему начисления пенсий.

Не дотянувшиеся до пенсии

Нетрудно заметить, что начавшаяся пенсионная реформа создаст желающим выйти на пенсию массу дополнительных проблем.

Для начала резкое увеличение размера необходимого для выхода на пенсию страхового стажа сразу поставит под вопрос выход на пенсию в 60 (и 58,5 лет соответственно) сразу нескольких категорий украинцев.

Сразу выпадают из обоймы большинство гастарбайтеров. Причем, как «российских», так и «европейских». Причины очевидны – не хватает страхового стажа. Не менее, очевидны причины, по которым в похожей ситуации оказываются многие жители сельской местности, а также труженики так называемого мелкого и очень мелкого бизнеса.

Кстати, еще один значимый нюанс. Собственно, сам страховой стаж ввели в Украине с 1 января 2004 года. Трудовой стаж, который есть до этого момента приравняли к страховому стажу. Электронный учет страхового стажа граждан Пенсионный фонд ведет с 1 июля 2000 года. А страховой (т.е. приравненный к нему трудовой) стаж до этого момента подтверждается записями в трудовых книжках, а также справками с предприятий.

Нетрудно заметить, что сначала в 90-е годы Украина пережила определенные катаклизмы, в результате которых предприятия массово и бесследно исчезали, а люди – теряли работу и не могли ее найти. Похожая ситуация наступила в 2014 году для жителей Донецкой и Луганской областей. В результате начавшихся боевых действий, многие предприятия Донбасса либо бесследно исчезли, либо остались на неконтролируемой Украиной территории. Там же, на неконтролируемой территории остались и архивы Луганского и Донецкого областных управлений Пенсионного фонда, которые не вывезли по странному стечению обстоятельств.

В такой ситуации подтвердить определенную часть своего страхового стажа будущему пенсионеру, являющемуся переселенцем из зоны АТО, будет довольно проблематично. Даже если предприятие, на котором он работал, продолжает действовать в «ДНР» и «ЛНР», справки, выданные этим предприятием, в Украине не признают. Да и не каждому по плечу такие справки собирать. А после резкого увеличения количества необходимого страхового стажа для получения пенсии, каждый год такого стажа может оказаться решающим.

В еще более интересном положении находятся жители неконтролируемой Украиной территории, которые работают на этих же территориях. Немного легче тем, кто работает в Украине. Но не сильно.

Что на самом деле происходит?

Вообще примечательно, что пенсионная реформа в Украине началась на фоне массовых судебных баталий пенсионеров-переселенцев, которым по той или иной причине приостановили выплаты уже назначенных пенсий. На очень спорных законных основаниях, а иногда и вовсе без них. В этой связи, некоторые эксперты считают, что сама реформа – просто прикрытие для реализации рекомендаций-приказов МВФ.

«Украина должна найти способ уменьшить приток новых пенсионеров в пенсионную систему и нарастить поступления в Пенсионный фонд», – так сформулировал их глава миссии МВФ Рон ван Роден. То есть реальная цель пенсионной реформы, видимо, – максимально затруднить получение пенсии наибольшему числу украинцев. И реформа в ее нынешнем виде способна решить поставленную фондом задачу…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»