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Агрессия РФ на Донбассе: военный инструктор пояснил, как Украина может кардинально изменить ситуацию
Для того чтобы что-то кардинально изменилось на оккупированном Донбассе, надо заставить Россию отказаться от своих агрессивных намерений.
Об этом в интервью "Апострофу" рассказал военный инструктор-волонтер Цви Ариэли.
"Я раньше, в принципе, говорил, что ничего кардинально не изменится. И продолжаю думать так же – что в ближайшие год-два ничего кардинально не изменится. Для того, чтобы что-то кардинально изменилось, надо заставить Россию отказаться от своих агрессивных намерений. Это можно сделать военным путем. Но военным путем заставить Россию уйти из Крыма или с Донбасса Украина не способна потому что: а) у нее нет для этого союзников; б) Украина не в состоянии построить сильную армию. Не может, не хочет – неважно. Главное – скорость реформ оставляет желать лучшего", - сказал инструктор.
"Второй вариант влияния на Россию – дипломатия, политическое давление. Но у той же Европы на данном этапе нет никакого желания прекращать торговлю с Россией. Хотя Европа могла бы это сделать, я уверен, даже без США. Хотя именно на позиции Штатов все и держится до сих пор. Это единственная страна – реальный сильный союзник Украины. И за это мы должны говорить американцам спасибо. Но, опять же, США тоже вряд ли будут идти до конца" - добавил Ариэли.
По его словам, Европе не нравится то, что США пытаются вмешиваться в их политику отношений с Россией.
"Европейские державы – это не страны третьего мира, они сопротивляются и не дают США это делать. Чисто теоретически, если бы Европа не сопротивлялась, я думаю, США додавили бы Россию. Но на данном этапе Европа не хочет, чтобы США ограничивали их в отношениях с Россией. Просто США не зависят от России настолько сильно, им это не настолько критично", - подчеркнул волонтер.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, агрессия, инструктор
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