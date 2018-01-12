Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год

12.01.2018 19:19

В самый разгар святок, на восьмой день празднуется Святой Василий. В народе об этом дне говорили: “Загадает девица красная под Василья на Старый Новый год — все сбудется, а что сбудется — не минуется!” Ожидаемым и любимым развлечением незамужних дев под Старый Новый год всегда было гадание на Старый Новый год.

Гадание на кольце, хлебе и крючке:

Три предмета — крючок, кольцо и хлеб — кладут в миску с кусками белого хлеба, углем, камнями и прочими небольшими вещами в ночь с 13 на 14 января 2018 года. Миску накрывают полотенцем, затем девушки по очереди вытягивают с миски первую вещь, что попала в руку (каждый раз перед следующей девицей вещь возвращается в миску). Если попал кусочек хлеба – богатым будет муженек, вытянула колечко — красавец достанется, ну а ключ — не к добру: бедняк или убогий.

Старинное гадание на палочках:

Взять три палочки – красную, белую, синюю – положить в коробку. Тянуть палочки три раза. В первый раз можно увидеть, насколько богат будет будущий муж. Красная палочка означает богача, белая – середняка, синяя – бедняка. Во второй раз можно посмотреть внешность: красная – красавец, белая – симпатичный, синяя – непривлекательный.

Гадание 13 января по собакам:

В комнату, где в одиночестве сидит гадальщица, впускают собаку. По поведению собаки судят о судьбе девушки: если пес подбежит сразу к ней — девушка будет счастлива в браке, станет сперва пол нюхать – сердитым и суровым будет муж, а супружеская жизнь не заладится, ну а если песик станет сразу ласкаться, вилять хвостом – муженек попадется ласковый.

Гадание по башмачку:

Традиционное гадание, при котором девки кидали на дорогу любой предмет обуви. Носок башмака, упавшего на землю, показывал. В какую сторону девица выйдет замуж. Если башмак поворачивался носком к дому — не видать деве венца в этом году.

Гадание на расческе:

Перед тем, как лечь спать, девушка расчесывает волосы, приговаривая: «Суженый, ряженый, приди и расчеши мне волосы», после чего кладет расческу под подушку. Приснившийся мужчина будет ей суженным. Если он расчесывает ее, либо сам расчесывается этой расческой — выйти ей замуж в этом году.

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