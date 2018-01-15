Что положить в кошелек для богатства

15.01.2018 09:01

Во все времена люди делали магические ритуалы, соблюдали определенные правила и приметы, чтобы привлечь деньги.

Что нужно сделать, чтобы наш дом для финансов имел богатое во всех смыслах внутреннее содержание? Конечно же, в первую очередь, деньги!

После покупки бумажника в него нужно сразу положить денежку и представить, что таких в нем будет еще очень много, причем всегда.

Деньги должны быть рассортированы по достоинству, сложены одной стороной. Не стоит их складывать пополам.

Чтобы кошелек притягивал деньги, он никогда не должен оставаться абсолютно пустым. В нем всегда должно оставаться что-то «на развод».

Также можно держать в кошельке банковские карты, только не кредитные.

Теперь переходим к таким вещам, как талисманы, притягивающие в кошелек денежные потоки.

К счастью, их достаточно много, на любой вкус.

Что положить в кошелек, чтобы деньги водились

В одно из отделений можно положить следующие талисманы для кошелька:

1. Счастливую купюру – например, одну из банкнот от некогда побывавшей в ваших руках крупной суммы, подарка от обеспеченного человека и т.п. При этом нужно быть осторожными с «шальными» деньгами — монетами и купюрами, которые вы выиграли или нашли. В этом случае нужно следить за тем, как реагирует ваш бюджет на такое пополнение. Может оказаться, что «халява» не пойдет на пользу, и тогда от свалившихся как снег на голову денег нужно избавиться в пользу нуждающихся. Либо прочитать заговор на случайные деньги.

2. Редкую, коллекционную монету или купюру. Хорошим подспорьем богатству считаются неразменные купюры и монеты.

3. Банкноту, на конце серийного номера которой есть цифра 8. Будет просто замечательно, если в номере будет присутствовать, помимо восьмерки, еще и 9. 3. Палочку корицы.

4. Что-нибудь из бобовых: бобы для сохранения денег, фасолину.

5. Свежую или сушеную мяту, либо ее изображение. Вместо нее или в дополнение к листикам можно капнуть на материал буквально пару капелей мятного эфирного масла. Можно воспользоваться в этих же целях маслом пачули.

6. Листок вереска.

7. Желудь – считается, что он концентрирует в себе материальную энергию.

8. Кусочек корня хрена – с таким денежным талисманом для кошелька вы никогда не сможете сказать, что у вас нет ни хрена. Желательно, чтобы этот хрен был выращен собственноручно или в огороде человека, не страдающего от безденежья. К слову, спасать финансовую ситуацию хреном – старинный русский обычай.

9. Четырехлистный клевер.

10. Чешуйку карпа или другой рыбы, поданной к рождественскому столу. Этот обычай практикуется католиками в Западной Европе (равно как и предыдущий) – кто знает, может, он поможет и вам? Рекомендуется также следить за восточным календарем и каждый год класть в кошелек для богатства изображение или какой-то символ животного-покровителя текущих 12 месяцев (например, перо или что-то подобное в год Петуха и т.п).

11. Перевязанные красной ленточкой три китайские монетки.

12. Руны, иероглифы богатства и другие графические символы, приносящие благосостояние. В частности, очень удачный выбор — талисман с руной Феху (Fehu), которая эффективно аккумулирует финансовые энергии.

13. Символы планет Венеры и Юпитера (в астрологии они символизируют изобилие).

14. Крохотное зеркальце – оно призвано преумножать ваше состояние. Главное – не забыть вынуть его, когда кошелек временно оскудеет.

Что нельзя класть в кошелек для притяжения богатства

Чему не место в кошельке, на который возложена миссия сделать вас богатыми? Всему, что не имеет отношения к деньгам или амулетам:

явно не тянут на роль талисмана чеки, билеты, визитки, которыми мы имеем обыкновение захламлять бумажники

недействительные, просроченные банковские карты

рецепты на лекарства, особенно просроченные: они могут не давать нам выздороветь, и деньги будут уходить на лекарства

Можно ли носить в кошельке фотографии?

Это неоднозначная тема, и здесь главное – кто изображен на снимках. Если это фото очень богатых, успешных людей, являющихся для вас олицетворением материального благополучия, то — в отличие от снимков близких людей (об этом чуть ниже) — такая фотография в кошельке будет вполне уместна. От богачей не убудет, а вам может помочь.

А вот фотографии близких в кошельке – не самая лучшая идея: снимок прерывает денежные потоки.

Кроме того, носить фотографию близкого в кошельке не рекомендуется еще и потому, что изображенный на ней человек будет или жадным, или, наоборот, склонным к слишком легкомысленным тратам.

Есть и компромиссный вариант: если вы непременно хотите носить в кошельке фотографии близких людей, то это должны быть люди, которых вы любите, которых хотите окружить заботой, в том числе финансовой.

Но нельзя носить в кошельке фотографии родственников (даже любимых), которые тянут с вас деньги или когда-то становились причиной вашей сложной финансовой ситуации. Из-за этого вы можете оказаться в долгах. Готовы ли вы ради них на такие жертвы – решать вам.

Когда заниматься кошельком для привлечения денег?

На убывающей Луне устраивайте чистку бумажнику, освобождайте его от бумажного мусора.

На растущей Луне хорошо наводить порядок в талисманах для кошелька: положить для богатства новые, проверять состояние действующих, провести денежные ритуалы на растущей луне и т.п.

Ну, а отправляться за новым домом для больших денег лучше всего, когда Луна в Тельце

Источник: lady-journal.info



