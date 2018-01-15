Дерматологи напомнили основные правила ухода за кожей зимой

15.01.2018 08:46

Коже необходим особенный уход.



Из года в год благодаря стараниям СМИ множатся советы по "зимнему" уходу за кожей лица. Самая популярная рекомендация бьюти-журналистов – менять поздней осенью свои легкие "летние" косметические продукты на более активно увлажняющие и питательные – звучит логично. Но следовать ей на самом деле вовсе не обязательно, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.



По сути, с наступлением холодов в жизни горожанок мало что меняется. Единственное, пожалуй, стоит отметить: в отапливаемых помещениях воздух становится суше, и кожа, как и весь организм, требует больше жидкости. Собственно, снег или мороз на состояние кожи "вечно бегущих" женщин особого влияния оказать не успевают. Обычно пребывание на свежем воздухе жительниц мегаполисов не превышает 15-20 минут: дом – транспорт – офис. Им скорее нужно оберегать свою кожу от воздействия перепадов температур, нежели всерьез защищать от морозов.



И вот как профессионалы рекомендуют это делать.



Во-первых, использовать дневной крем, в состав которого будут входить растительные масла и витамины. Масла образовывают на поверхности кожи защитную пленку и таким образом предохраняют ее от чрезмерной потери влаги. А витамины обеспечивают дополнительное питание кожи. Хорошо, например, если "зимний" крем будет содержать в себе масло ши (карите) или авокадо и витамин Е.



То есть в холодное время года нужно отдавать предпочтение средству, в котором преобладают компоненты, замедляющие испарение влаги с поверхности кожи. А что касается увлажняющих компонентов, которые притягивают влагу – гиалуроновая кислота, мочевина, глицерин – в "зимнем" креме они имеют второстепенное значение. В помещениях в отопительный сезон воздух редко бывает влажным, и притягивать им, собственно, нечего. Более того, если в комнате вдруг окажется слишком сухо, такой крем начнет вытягивать влагу из самой кожи.



Разумно также будет отказаться от использования средств, включающих в себя минеральные масла, вазелин и парафин. И не только зимой! Косметологи в принципе рекомендуют забыть о них навсегда. Компоненты эти очень хорошо защищают кожу от потери жидкости, но вызывают "привыкание": клетки со временем перестают замечать, что нужно восстанавливать липидный барьер и не могут самостоятельно удерживать влагу, в итоге без крема сухость кожи начинает беспокоить постоянно.



Во-вторых, не нужно зимой восполнять водный баланс кожи с помощью термальной воды. В сухих помещениях она быстрее испаряется, частично "утягивая" за собой и естественный запас влаги внешних слоев кожи. То есть, если распылить большое количество термально воды на лицо и оставить высыхать, то вместо увлажнения велика вероятность получить обезвоживание. Да и кожа при этом окажется максимально незащищенной, от холода в том числе.



В-третьих, в холодный период имеет смысл практиковать послойный макияж. Поскольку производители сейчас стараются максимально обогатить все декоративные косметические средства полезными компонентами, то использование их зимой будет более чем оправдано – макияж послужит дополнительной защитой для кожи. Сначала нужно нанести дневной крем и дать ему впитаться, затем – тональную основу, хайлайтер, а потом можно еще и закрепить все это небольшим количеством рассыпчатой пудры.



Ежедневные зимние защитные меры по уходу за кожей лица для женщин, живущих в городах, на этом исчерпываются. Вопросы дополнительного питания и увлажнения кожи, если они необходимы, стоит решать индивидуально, заглянув на консультацию к косметологу. Реальная же помощь коже зимой может понадобиться только при длительном пребывании в холодный период вне города, например, в отпуске на озере-речке (рыбалка, зимний кайтинг, поход) или в горах. Но это уже "совсем другая история".