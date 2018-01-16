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Цвет глаз влияет на счастье и богатство
16.01.2018 12:26
Люди с голубым цветом глаз в целом успешнее темноглазых.
Эту необычную закономерность обнаружили ученые из Университета Луисвилля в США. По словам ученых, участники эксперимента с глазами цвета неба чаще прочих добивались своих целей и были в целом удовлетворены жизнью. Исследователи также утверждают, что у голубоглазых людей достаточно неплохо развито стратегическое мышление и лидерское качество. Удивительно, но это достоверный факт, который пока не могут объяснить ученые.
А вот другая группа исследователей из Карлова университета в Праге выяснила, что кареглазые мужчины вызывают больше доверия у работодателей и женщин.
Источник from-ua
Теги: Донбасс, Счастье, глаз, цвет, богатство
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