Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Цвет глаз влияет на счастье и богатство

16.01.2018 12:26
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Цвет глаз влияет на счастье и богатство

Люди с голубым цветом глаз в целом успешнее темноглазых.

Эту необычную закономерность обнаружили ученые из Университета Луисвилля в США. По словам ученых, участники эксперимента с глазами цвета неба чаще прочих добивались своих целей и были в целом удовлетворены жизнью. Исследователи также утверждают, что у голубоглазых людей достаточно неплохо развито стратегическое мышление и лидерское качество. Удивительно, но это достоверный факт, который пока не могут объяснить ученые.

А вот другая группа исследователей из Карлова университета в Праге выяснила, что кареглазые мужчины вызывают больше доверия у работодателей и женщин.



Источник from-ua



Теги: Донбасс, Счастье, глаз, цвет, богатство
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх