Как научиться засыпать за 1 минуту

16.01.2018 19:36

Впервые с бессонницей я столкнулась накануне свадьбы своего лучшего друга. Усталость, приготовление к празднику поздравительной речи, застенчивость, выбор наряда на торжество сделали меня нервной и раздражительной. По этой причине я не могла уснуть накануне торжества 3 дня. После праздника я заметила, что очень сильно переживаю и по моему внешнему виду было видно, что я не выспалась. Хорошо, что мама невесты, имеющая лицензию на проведение оздоровительной практики, посоветовала мне простой и действенный метод, который тогда очень мне помог, да и сейчас помогает.

Методика легко запоминается, если вы помните цифры «4-7-8». Запоминая эти числа, вы легко повторите последовательность действий.

Сначала нужно вдыхать воздух медленно и спокойно носом в течение всего 4 секунд. После этого начинается самое трудное – задержка дыхания на целых 7 секунд и после этого медленно выдыхать воздух ртом, досчитав до 8.

Когда я услышала об этой методике, я не поверила. Но упражнение помогло мне заснуть. Я уснула до утра и даже не заметила, как недосчитала 8 секунды на выдохе. А потом, прочитав литературу, узнала об этом эффекте.

Как это работает

Когда человек нервничает, у него ускоряется дыхание, пульс и ему трудно расслабиться. Упражнение замедляет ритм и вызывает эффект успокоения. Методика действует также, как и снотворное. Замедление дыхания делает более медленным сердечный ритм и помогает быстро успокоиться и уснуть.

Этот метод изучал доктор медицинских наук из Гарварда Эндрю Вейл. Он выяснил, что практика «4-7-8» была создана индийскими йогами. Её использовали для расслабления во время медитации. Исследователь изучил метод и не нашёл в нём ничего опасного. Этим методом могут пользоваться все без исключения.

Чем полезен этот метод именно вам

Методика помогла моим многим знакомым. Да и я сама ей использую, когда мысли перед сном вам мешают заснуть. Если вы не можете уснуть перед экзаменом или важным событием, методика «4-7-8» позволит вам уснуть без проблем. Я благодарна этой женщине за совет и теперь использую её каждый раз, когда не могу уснуть. Очень советую её попробовать тем, кто не может успокоиться перед сном и расслабиться. Берегите себя, потому, что только полноценный сон полностью восстановить организм.

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