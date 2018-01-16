Трагедия в блиндаже: СМИ раскрыли детали про "ожившего" украинского военного

16.01.2018 19:56

В сети появились подробности про украинского военного из Черниговской области, который некоторое время считался погибшим в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Об этом пишет novynarnia.com.

Отмечается, что в пресс-центре штаба АТО и в Министерстве обороны заявляли, что 17 декабря в результате минометного обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) под селом Зайцево Донецкой области погибли трое бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Имена двух погибших вскоре стали известны - прапорщик Андрей Сипавка и старший солдат Тимофей Гениш.

По словам главы Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) Геннадия Москаля, в их блиндаж якобы залетела мина калибра 120 мм, которая попала в чугунную печь-"буржуйку". Та разлетелась на мелкие осколки, начался пожар. Москаль уточнил, что в результате инцидента умер еще один боец из Черниговской области, но его имени не назвал.

Издание добавляет, что пыталось выяснить имя третьего погибшего. Так, в командовании Сухопутных войск заявили, что это 41-летний Владимир Владимирович Портянко. В то же время в Черниговской области заявили, что в декабре у них не было погибших в АТО, а Портянко на самом деле находится в военном госпитале, и в отношении его ведется следствие - мужчина самовольно покинул позиции.

"Когда именно - до обстрела позиций или после, точно не известно. Но через две недели после обстрела его нашли в Чернигове - он ходил по городу с оружием", - рассказал источник.

Уточняется, что в Черниговском военном госпитале комментировать ситуацию отказались, но прояснить ситуацию помогли волонтеры, которые сотрудничают с медучреждением.

"Владимир Портянко лечился в госпитале от ожогов, лежал в отдельной палате под охраной военной службы правопорядка. 10 января его выписали и вывезли из госпиталя. Портянко лечился здесь в течение 10 дней ", - сказала волонтер Ирина Тимофеева.

Издание добавило, что у Владимира Портянка были ожоги обеих кистей рук. При этом источники утверждают, что военная прокуратура подозревает военнослужащего в убийстве своих сослуживцев, которые погибли 17 декабря под Зайцево.

Так, тела погибших Гениша и Сипавкы до сих пор не похоронены - они остаются в морге, поскольку идет следствие по факту смерти.

"То есть пожар в блиндаже таки был. Но что его вызвало - враждебная 120-миллиметровая мина или человеческий фактор - разбирается следствие", - подытожило издание.