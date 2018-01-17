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Волшебный день для исполнения желаний — 27
Волшебный для симоронистов день месяца — двадцать седьмое. Не одни они считают число 27 волшебным. Еще Пифагор называл его символом Мировой души, основой мирового порядка. В ведических учениях написано, что жизнь человека рассчитана на 108 лет, т.е. 4 раза по 27 лет. Первая часть называется весной жизни, когда все красиво и приятно, за ней идет лето, когда жарко, осенью становится грустно, а зимой холодно. Таким образом, каждая из названных частей — это отдельная маленькая жизнь. Человеку 4 раза дается шанс начать жить сначала.
Так что же можно сделать 27го числа?
1. Двадцать седьмого, в день исполнения желаний, следует писать всевозможные письма, заявления, прошения, указы, наказы и приказы в Небесную Канцелярию. Просите что угодно, от стрелы Амура, долгожданного малыша, уютной квартиры до заморских путешествий. Главное, правильно, адрес нужного отдела Канцелярии указать, а о доставке уж не беспокойтесь. Можно самолетиком сложить, да с балкона отправить или сжечь и пепел по миру развеять. Спросите, когда исполнится желание. Отвечаем, как принято у симоронистов: «Ровно через 27».
2. Отправляйтесь в магазин и купите чего-нибудь в количестве 27. Эти вещи станут волшебными. Если это Вам покажется неподходящей покупкой, можно поискать среди товаров какую-нибудь вещицу за 27 рублей, долларов и пр.
3. В течение дня поглядывайте на часы, и как только заметите 27, показывающее минуты, сразу загадывайте маленькое желание.
4. Выйдите на улицу и начинайте обращать внимание на номера домов и автомобилей. Заметили магическое число? Быстро загадывайте желание.
5. Используйте в день исполнения желаний всевозможные присказки, прибаутки да песенки типа: «С 27-ого числа удача (деньги, успех, любимый, машина, квартира, любое желание) есть у меня» или «С двадцать седьмого все у меня будет клево!» или «27, 27 — исполняется все и всем!»
6. Выполните каких-нибудь простых 27 действий (помойте ровно 27 предметов посуды, пройдитесь по комнатам и выбросите в мусор ровно 27 ненужных штучек, поставьте на полку 27 книг или журналов, съешьте 27 ложечек салата и пр.). Это даст возможность сделать лишний акцент на волшебном числе.
7. А самое главное, помните, что ни одно желание не дается нам отдельно от силы, необходимой для его осуществления. Эта сила здесь и сейчас, она не вне, она внутри нас.
Источник: https://mirkrasoty.life
Теги: Донбасс, нумерология, желания
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