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Загадывайте, все сбудется: чем эта ночь уникальна
В ближайшую ночь 18 января на небе появляется молодой месяц, который начинает отсчет новому периоду – астрологи говорят, он будет одним из самых удачливых
Астролог Эмма Литвинова, отмечает, что первое новолуние 2018 года называют шаманским можно нашаманить себе все, чего только пожелается.
Литвинова отмечает, что новолуние – это всегда соединение Солнца и Луны, то есть объединение мужских и женских энергий.
Наступающее новолуние пройдет в Козероге – знаке верности, целеустремленности, стабильности. В Козероге будет находиться и Венера, образуя прекрасный союз с Марсом. Это будет очень гармоничный период.
“Не удивляйтесь тому, что ваши желания смогут очень быстро материализоваться. Козерог является созвездием материального успеха, поэтому бросайте все свои силы на достижение заветной цели в эти дни. Вы действительно поразитесь, как легко и быстро все будет складываться”, – добавила астролог.
Если, вы к примеру, решили разбогатеть, то именно с этого вечера и стоит начинать это делать.
Тем, кто давно мечтаете встретить свою любовь, звезды советуют отправляться в незнакомое место в одиночестве.
“Покровительствовать этому дню будет Волк – хранитель и сакральное животное для многих народов. Он является символом внутреннего движения души. Поэтому будьте внимательны к своим мыслям и желаниям в этот день. Если вам в голову пришла какая-то идея (пусть довольно странная на первый взгляд) можете смело браться за ее осуществление. Все получится”, – говорит Литвинова.
Что касается дня новолуния, но будет благоприятным для тех, кто находится в поиске второй половинки. Знакомства в этот день будут очень удачными, а интуиция обострена.
При этом важно избегать споров и всяческих выяснений отношений потому, что конфликты, возникшие в первые лунные сутки, могут продолжаться весь месяц. Что касается заключения брака, то здесь мнения астрологов расходятся. Большинство специалистов считает, что лучше заниматься скорее планированием свадьбы, а шумную и веселую вечеринку отложить.
Астрологи также отмечают, что новолуние отличное время для налаживания личной жизни. Если человек уже находится в отношениях, но что-то идет не так, обязательно хорошенько все нужно проанализировать, тогда получиться принять правильное решение – сохранить отношения либо заняться поиском истинного счастья. А вот от секса в первый лунный день лучше воздержаться. Астрологи считают, что в это время происходит тонкая настройка гормональной системы человека, и лучше дать организму завершить этот процесс без сильных всплесков гормонов.
Как сообщала ранее Politeka, 31 января жители Земли смогут наблюдать удивительное явление – Голубую Луну
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Комментарии
Теги: Донбасс, астрология, желание, ночь
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