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АТОшник: “Я пошёл служить для дочки, ей нужна была операция”. Стало известно, зачем некоторые украинцы отправляются воевать на Донбасс
Один из бойцов батальона “Донбасс-Украина” ВСУ с позывным “Малой”, сделал откровенное признание о причинах своего поступка.
Боец, родом из Запорожья признался, что он отправился воевать в АТО из-за денег, поскольку ему необходимо было заработать внушительную сумму на операцию дочери.
“Дочке надо было операцию на почке делать повторную. Я один кормлю семью. Подписал контракт чисто из-за этого. Тут легче всего заработать, и зарплата достойная”, – признается “Малой”.
Он рассказал, что впервые отправился на Донбасс еще в 2015 году, через год ушел на дембель. Однако, спустя несколько месяцев попытался вернуться на Донбасс на контракте, но не прошел комиссию. Позже, ему все же удалось подписать контракт.
Как сообщалось, 14 января на Донбассе был зафиксирован очередной факт присутствия российского вооружения. Подразделением ПВО был сбит беспилотник российского производства типа «Орлан-10». С начала перемирия это уже третий сбитый беспилотник этого типа.
Источник Важные новости.
Теги: Донбасс, деньги, украинец, АТО
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