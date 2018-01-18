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Я - заблудшая овечка: Усик рассказал о поездках в АТО. ВИДЕО

18.01.2018 18:39
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Я - заблудшая овечка: Усик рассказал о поездках в АТО. ВИДЕО

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик рассказал о своих поездках в АТО, а также о своем общении с митрополитом Онуфрием.
В ходе пресс-конференции Усик заявил, что общается с воинами АТО на духовные темы, пишет Апостроф.
"Мы рождаемся, живем, у каждого из нас есть время, чтобы сделать какие-то хорошие или плохие вещи. Когда вы умрете, то куда попадете - в рай или в ад? Это вам решать. Потому что Всевышний пошел на муки за наши грехи. Мы можем спастись через него, делая правильные вещи. Так вот и я спасаюсь. Езжу к ребятам в АТО, поддерживаю их, общаюсь с ними. Я сам по контракту служил в пограничной службе, некоторых я знаю лично. И я их поддерживаю морально. Я с ними общаюсь не о пулях, не об оружии, я общаюсь с ними о духовном.
Точно так же я общался вчера с блаженнейшим о духовном, о спасении души своей грешной. Кто я? Я - заблудшая овечка, которая хочет найти пристанище, врата, в которые войдешь и спасешься", - сказал Усик.



Теги: Донбасс, поездка, Александр Усик, АТО
 
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