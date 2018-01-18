Экономных украинцев накажут штрафами

18.01.2018 15:54

Владельцев планируют заставить вернуть деньги

Отныне с украинцев, которые используют альтернативные источники энергии, такие как солнечные батареи, будут взимать штрафы.

Об этом сообщил руководитель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк, передает УКРОП со ссылкой на Антикор.

По словам Вовка, владельцев солнечных панелей будут отключать от сети.

Кроме того, владельцев индивидуальных солнечных панелей (мощностью до 30 кВт) также будут наказывать и немалой суммой. Речь идет о штрафныех санкциях за ввоз в Украину контрабандных комплектующих. Владельцев панелей планируют заставить вернуть деньги, которые получили по «зеленому» тарифу.

Ведущие эксперты на профильном рынке говорят, что 40% имеющихся в государстве комплектующих для СЭС попали с нарушением законодательства. Сконцентрировано внимание на дорогих инверторах, которые превращают постоянный ток в переменный.

НКРЕКУ, которой руководит Дмитрий Вовк, планирует отключать от сети владельцев солнечных панелей, которые отказываются возвращать незаконно полученные деньги по «зеленому» тарифу.