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Крещенский Сочельник: что надо делать
18 января празднуют Крещенский сочельник, который украинцы называют "переддень Богоявлення, "Голодна кутя" або другий Святвечір".
"Обозреватель" расскажет о традициях этого праздника.
Одним из последних праздников рождественского цикла для украинцев является Крещение Господне или Иордан. Накануне 19 января народ уже начинает готовиться к важному празднику.
Традиции Крещенского Сочельника
18 января украинцы называют "голодной кутьей". Все дело в том, что весь этот день верующие люди ничего не едят - постятся
Садятся ужинать вечером, когда уже засияет вечерняя звезда. А на ужин подают только постные блюда - жареную рыбу, вареники с капустой, гречневые блины на масле, кутью и узвар. После ужина все кладут свои ложки в одну миску, а сверху - хлеб, "чтобы хлеб родился (был урожай, - ред.)".
После ужина дети прогоняют кутью: выбегают из дома и палками бьют со двора в угол хаты, приговаривая:
Тікай, кутя, із покуття, А узвар – іди на базар, Паляниці, лишайтеся на полиці, А "дідух" – на теплий дух, Щоб покинути кожух.
Девушкам разрешается в этот вечер гадать, а детям - щедровать. Щедровальники носят с собой охапку лещины, чтобы в знак благодарности вручить хозяину веточку.
В этот вечер выполняют все те обряды, что и на "богатую кутью" в Рождество - зовут мороз, черные бури, серого волка; но все это уже не так торжественно, как на Святой Вечер.
Крещенная вода
Освященная в церкви - "вечерняя вода" - считается святее, чем с Крещения, она "отгоняет на всякое зло". Считается, что такая вода не портится, а если ее заморозить, - на поверхности появится изображение креста.
Что нельзя делать в этот день
По народным поверьям, в этот день стоит зажечь рано лампу, чтобы куры хорошо неслись, к тому же нельзя громко звать птицу, чтобы злые соседи не услышали и не сглазили.
С давних времен верили, что на этот праздник животные говорят человеческим языком, но подслушивать эти разговоры ни в коем случае нельзя, потому что за такое Бог наказать может.
Теги: Донбасс, Сочельник, Крещение
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