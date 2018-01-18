Неоднозначный день: гороскоп на четверг, 18 января

18.01.2018 11:34

Стоит прислушаться.

Гороскоп на 18 января 2018 Овен

Вы будете находиться в приподнятом настроении, сможете хорошо и потрудиться, и отдохнуть. Однако могут возникнуть ситуации, когда нужно будет принять правильное решение. Вы с этим справитесь, если не откажетесь от помощи единомышленников, но при этом станете доверять и собственной интуиции.

Гороскоп на 18 января 2018 Телец

Не планируйте ничего серьезного. Настало время немного передохнуть. Если у вас такой возможности нет, выполняйте только самые необходимые дела и не берите на себя повышенных обязательств. Не отказывайтесь от встреч со старыми друзьями, а также от новых знакомств. Участвуйте в интересных мероприятиях.

Гороскоп на 18 января 2018 Близнецы

В этот день можно достичь больших успехов во всем, практически не прикладывая усилий. В личном плане вас ожидают приятные сюрпризы, а некоторых представителей знака - многообещающие знакомства. Это время благоприятно для крупных покупок и обустройства жилища.

Гороскоп на 18 января 2018 Рак

Постарайтесь запланировать на этот день больше интересных дел. Стоит встретиться с людьми, которые вам дороги. Возможно и новое интересное знакомство, благодаря которому в вашей жизни произойдут изменения к лучшему. Но не поддавайтесь эмоциональным порывам, чаще «включайте» голову.

Гороскоп на 18 января 2018 Лев

На время забудьте слово «хочу», выдвигайте на первый план слово «надо». Если не станете лениться, сможете добиться того, о чем давно мечтали. День подходит для того, чтобы мириться, восстанавливать прерванные отношения, договариваться. Неожиданное предложение может оказаться выгодным только на первый взгляд.

Гороскоп на 18 января 2018 Дева

В силу возрастания дипломатичности день хорош для активных контактов и торговых операций. При принятии решений следует воздержаться от поверхностных суждений, так как возрастает склонность к необоснованному риску.

Гороскоп на 18 января 2018 Весы

Время, удачное для важных дел и встреч. Но при этом не отказывайте себе в удовольствии посетить и увеселительные мероприятия. Если проявите активность, сможете показать себя с неожиданной и выгодной стороны как в коллективе, так и в семье. С новой силой могут вспыхнуть угасшие, казалось бы, чувства.

Гороскоп на 18 января 2018 Скорпион

У вас будет возможность преуспеть в совершенно новом деле. Однако действовать нужно быстро. Кроме того, день благоприятен для любви. Возможны интересные встречи, многообещающие знакомства. Есть шанс решить какие-то давние семейные проблемы.

Гороскоп на 18 января 2018 Стрелец

В этот день постарайтесь помириться со всеми, с кем находитесь в ссоре или в натянутых отношениях. Не стоит проявлять настойчивость, действуйте деликатно. Уходите любым способом от споров и конфликтов. Ошибки, допущенные в этот период, будет трудно исправить. Следите за состоянием здоровья, правильно питайтесь и не переутомляйтесь.

Гороскоп на 18 января 2018 Козерог

Постарайтесь оградить себя от мыслей и людей, которые мoryт расстроить и внести дискомфорт. По возможности не принимайте участия в дискуссиях. Больше времени уделяйте делам, которые вам по душе. Стоит вернуться к работе, которую вы долгое время откладывали.

Гороскоп на 18 января 2018 Водолей

Успех гарантирован только в том случае, если вы сумеете правильно оценить ситуацию и убедить окружающих в своей правоте. Но не пытайтесь действовать с позиции силы. В общении с малознакомыми людьми держите дистанцию, не раскрывайте своих секретов.

Гороскоп на 18 января 2018 Рыбы

На работе возможны сложности. Когда вам покажется, что успех совсем близок, на пути вырастут препятствия, мешающие осуществлению планов. Сейчас не время проявлять активность, побудьте в тени.

Источник from-ua