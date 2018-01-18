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Пономарь: Закон о Донбассе станет тузом Волкера на переговорах с Сурковым

18.01.2018 17:02
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Пономарь: Закон о Донбассе станет тузом Волкера на переговорах с Сурковым

Известный украиинский политолог и блогер Олег Пономарь прокомментировал принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса.
Об этом Пономарь написал на своей странице в Фейсбук, сообщает 62.
«Смотрите что мы имеем. "Хорватский" Закон принят. Почему я говорил, что он будет принят под встречу Волкер-Сурков (США дали информацию, что встреча согласована и состоится до конца Января)? Потому что - это туз Волкера на столе переговоров.
Волкер говорит Суркову - Надеюсь, вы же не хотите "Бурю" по хорватскому сценарию? Потому что к "Буре" всё готово:
а) законодательство Украины позволяет,
б) решение об оружии Трампом принято.
Если вы НЕ хотите, то Джавелины (это второй туз) могут приехать и через 6 мес. А, если вы хотите, то и через месяц. Так что лучше вам соглашаться на миротворцев по всей территории и с границей.
Также не забываем, что у Волкера есть третий туз на столе - будущий список санкций. Его можно будет корректировать, а также вводить в зависимости от решения РФ по миротворцам.
Также не забывайте о поездке Полторака в Хорватию два дня назад. Вот такая картина маслом», - резюмирует Пономарь.
Напомним, что сегодня, 18 января, Верховная Рада приняла закона о деоккупации и реинтеграции ОРДЛО и проголосовала за то, чтобы признать Россию агрессором и оккупантом в Донбассе.



Теги: Донбасс, закон, переговоры, Сурков
 
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