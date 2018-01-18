Реинтеграция Донбасса: какие серьезные изменения ждут украинцев

18.01.2018 15:33

Закон о реинтеграции Донбасса приняли в Верховной Раде во втором чтении. Он вступит в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе.

Сайт "24" проанализировал главные принципы закона о реинтеграции Донбасса. Отметим, в документ внесли правки относительно Крыма и Севастополя, поэтому дальше речь пойдет об оккупированных территориях Луганской, Донецкой областей и Крыма. Полный текст документа можно посмотреть на сайте Верховной Рады. Об основных изменениях, которые ждут нас после подписания и опубликования закона — читайте дальше.

Больше не АТО. А что тогда?

В законе о реинтеграции Донбассе Российская Федерация впервые официально называется агрессором. Документ определяет, что Российская Федерация является инициатором вооруженной агрессии против Украины и оккупантом части украинской территории. Поэтому Украина больше не проводит АТО, а принимает меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору российской вооруженной агрессии.

Террористические организации "ДНР" и "ЛНР" называться "представителями оккупационных администраций РФ". Соответственно, теперь украинские заключенные в плену "ЛДНР" и России будут называться не заложниками, а военнопленными.

Границы оккупации будут определяться президентом Украины по представлению Министерства обороны и на основе предложений Генштаба ВСУ.

Украина не отвечает за действия оккупантов, но фиксирует все нарушения

Согласно законопроекту, Украина не будет отвечать за действия оккупантов на временно оккупированных территориях. В то же время украинская власть будет собирать информацию обо всех нарушениях, которые там проводятся, чтобы потом привлечь Россию к ответственности. Все члены оккупационной администрации, то есть Плотницкий, Захарченко и все их псевдоминистры понесут уголовную ответственность.

Однако, в законопроекте не указаны ни период, ни условия причинения такого вреда, ни территория, на которой это произошло, что может осложнить доказательства вины России в международных судах.

Право собственности на оккупированных территориях

За физическими и юридическими лицами сохраняется право собственности на имущество, в том числе на недвижимое имущество и землю на оккупированной территории, если они получили его в соответствии с действующим законодательством Украины.

Документы, выданные оккупантами, будут действительны?

Юридические акты, которые выдают оккупационные службы РФ, являются недействительными и не создают правовых последствий. Украина не признает ни одного "закона", изданного оккупационными администрациями России. Действительными признаются документы, подтверждающие факт рождения или смерти лица на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, прилагаемые к заявлению о государственной регистрации рождения лица и заявлению о государственной регистрации смерти человека соответственно.

Кто будет руководить отпором?

Вместо штаба АТО теперь появится Объединенный оперативный штаб ВСУ. Он будет главным органом, которому будут подчинены силы ВСУ, Нацполиции и все, кого привлекают к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях. Командующих объединенных сил будет назначать Президент Украины.

Война или дипломатия?

В законе предусмотрено, что Украина остается преданной "курсу политико-дипломатического урегулирования конфликтов на основе норм и принципов международного права и Устава Организации Объединенных Наций". Но для обеспечения национальной безопасности и обороны, сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии Украины имеет право привлекать личный состав Вооруженных сил Украины и других военных формирований со всем, что им необходимо для работы. Включая оружие, технику, транспорт и другие достижения цивилизации.

Ограничение въезда-выезда на оккупированные территории

Командующий объединенных сил с учетом безопасности обстановки вправе ограничивать въезд лиц на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и выезд лиц из таких территорий. Порядок въезда и выезда лиц, а также перемещения товаров с/на оккупированных территориях определяется Кабинетом Министров Украины.

На что имеют право силовики

Во время отпора вооруженной агрессии России в зонах безопасности, прилегающих к району боевых действий, военнослужащие, правоохранители и лица, привлеченные к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, имеют право:

1) применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства к лицам, совершившим или совершающим правонарушения или другие действия, препятствующие выполнению законных требований лиц, осуществляющих мероприятия по обороне;

2) задерживать и доставлять вышеупомянутых лиц в органы Национальной полиции Украины;

3) проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов — задерживать их для установления личности;

4) осуществлять личный досмотр граждан, досмотр их вещей, транспортных средств и вещей, которые ими перевозятся;

5) временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, не допускать транспортные средства, граждан на отдельные участки местности и объекты, выводить граждан с отдельных участков местности и объектов, отбуксировывать транспортные средства;

6) входить (проникать) в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам, для выполнения мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций, проверять транспортные средства;

7) использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, в том числе специальные, принадлежащие гражданам (с их согласия), предприятиям, учреждениям и организациям, кроме транспортных средств дипломатических, консульских и иных представительств иностранных государств и международных организаций.

"Скользкие" вопросы реинтеграции

Хотя после первого чтения президентский законопроект подвергся изменениям, впрочем, документ до сих пор далек от идеала, констатируют народные депутаты.

Вопрос Крыма

Так, например, Светлана Залищук обращает внимание на то, что хотя в тексте закона и добавили в перечень оккупированных территорий АР Крым и Севастополь, однако в название закона Крым не внесли. В преамбуле закона появилось упоминание о Крыме. Но никаких механизмов возвращения полуострова законодатели не предлагают.

Не прописана дата начала оккупации

В законопроекте не появилась точная дата оккупации, на которой настаивали, в частности, депутаты от "Самопомощи". Это помогло бы Украине отстоять права в международных судах. В законе есть только ссылки на закон о статусе Крыма. Там прописана дата начала оккупации полуострова. Поэтому норму можно истолковать так, что оккупированным у нас есть только Крым.

"Мы предлагаем четко определить дату оккупации. Именно отдельных регионов Донецкой и Луганской областей для того, чтобы дать возможность как обычным украинцам, так и Украине в международных судах требовать компенсацию от страны-агрессора – России – за все те убытки, которые она нанесла как нашим гражданам, так и вообще стране", – прокомментировала народный депутат от "Самопомощи" Виктория Войцицкая.

Восстановление торговли с оккупантами?

Вице-спикер Оксана Сыроид считает, что этот закон предусматривает восстановление торговли с отдельными районами Луганской и Донецкой области.

"Огромная опасность заложена в том, что торговать будет армия, то есть контролировать торговлю будуть Вооруженные силы, объединенный оперативный штаб и так называемый командующий объединенных сил. Я думаю, это огромная трагедия для Вооруженных сил, поскольку торговля и Вооруженные силы несовместимы", – рассказала Сыроид.

Возможность ограничения прав человека

Есть большой вопрос соблюдения прав человека в части ограничения въезда-выезда на оккупированные территории, говорит нардеп Светлана Залищук.

Мустафа Найем объясняет, что лица, которые привлекаются к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны в Донецкой и Луганской областях, будут наделены беспрецедентными полномочиями (весь перечень читайте выше в разделе "На что имеют право силовики"). В условиях войны это правильно, однако, Найем отмечает, что "эти полномочия выступают в силу при очень неточно расписанных условиях и для для очень широкого круга лиц".

Условия, при которых такие полномочия вступают в силу, описанные настолько размыто, что их можно использовать даже в случае пожарной безопасности,

– отметил представитель БПП.

"Порядок перемещения лиц и товаров на/с оккупированных территорий устанавливает Кабинет министров. Но эти нормы могут быть полностью проигнорированы Командующим объединенных сил. К сожалению, многие поправки, в том числе мои, которые предлагали определить хотя бы общие рамки перемещения лиц и товаров, были отклонены", – написал Найем в Facebook.

"Неограниченные" возможности для Президента

Принятием этого закона Верховная Рада формально-юридически одобряет решение президента Украины об использовании Вооруженных Сил и других воинских формирований для сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях. Как объясняет Мустафа Найем, это означает, что закон наделяет президента правом единолично, без дальнейшего парламентского контроля решать вопрос о применении Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, что прямо противоречит п. 33 ст. 85 Конституции Украины.

Все решения в зоне бывшей АТО будет принимать командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ. А он и его полномочия будут определяться Президентом Украины, что также противоречит Конституции (согласно ст. 106 полномочия Президента определяются только Конституцией Украины).

Источник 24tv.ua