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Людей никто не защитит от произвола военных

19.01.2018 11:34
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Людей никто не защитит от произвола военных

Если нарушения будут со стороны военных или правоохранителей - людей никто и никак не защитит, пишет украинская журналистка Марина Курапцева в Фейсбуке.
«Сегодня парламентарии приняли в целом законопроект "об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (7163). Мнения правозащитников.
Alyona Lunova: "Признание России агрессором в рамках национального законодательства Украины не влечет никаких последствий для России. Они наступят только при наличии решения любой международной инстанции по этому вопросу. То, что мы нашим внутренним законом возложили некую ответственность на Российскую Федерацию, это чисто политические моменты".
Міха Анархіст Чаплига (Михаил Чаплыга): "Ищут политический компромисс в зале, в парламенте, но политический компромисс надо искать с гражданами, правозащитным сообществом и Конституцией".
Oleksandra Dvoretska: "Кроме "мы признали Россию страной-агрессором" и "определили дату начала оккупации", комментарии от депутатов для СМИ будут? Я очень разочарую, но эти вещи никак не меняют жизнь людей, живущих по обе стороны линии разграничения. НЕ помогают доказать преступления России. А вот некоторые нормы проголосованного текста изменят жизнь людей. Очень сильно. И если нарушения будут со стороны военных или правоохранителей - людей никто и никак не защитит», - пишет журналистка.



Теги: Донбасс, закон, люди, защита
 
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