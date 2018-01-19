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Все — по плану России, – эксперт про закон о реинтеграции
России закон о деоккупации ничем не грозит несмотря на манипуляции, что РФ признана оккупантом. Мы признаем территории оккупированными, но не называем самого оккупанта. План России сработал.
Такое мнение сайту "24" высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.
"Россию оккупантом называют в преамбуле, которая не имеет юридической силы. К тому же, мы призываем к тому, что Россия должна нести все финансово-экономическую нагрузку относительно оккупированных территорий – оплату коммунальных услуг, социальные начисления. Но западные партнеры и правительство Украины говорят о то, что мы должны платить пенсии жителям ОРДЛО. Только риторика и громкие политические заявления. И Россия это хорошо понимает", – отмечает Снегирев.
По мнению эксперта, в принятом законе сработал план России по разделению Крыма и Донбасса (законом регулируется вопрос реинтеграции оккупированной части Донбасса – "24"). По словам специалиста, закон также не будет способствовать решению вопроса с введением миссии ООН на Донбасс.
Процесс по миротворцам искусственно затягиваться. А возможность введения миссии ООН и урегулирования конфликта будет использоваться в качестве избирательных лозунгов президентской и парламентской кампаний в Украине. Будут встречи в формате Волкер-Сурков, переговоры, политические баталии, но вопрос миссии отодвинется ближе к следующей зиме, считает Дмитрий Снегирев.
Теги: Россия, Донбасс, план, реинтеграция Донбасса
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