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В*та скулит: в сети показали последствия прихода "русского мира" в Крым
Спустя год после открытия экстрим-парка в оккупированной Керчи снаряжение пришло в полную негодность.
Соответствующие снимки прислали местные жители порталу "Керч.com".
"Не прошло и года, как горки и другое снаряжение экстрим парка пришло в негодность. И кататься подросткам там просто небезопасно. Кто-нибудь в городе мониторит эту тему. Или сделали, отчитались и хватит", - возмутился местный житель.
Судя по снимкам, в горках образовались огромные дыры. Если в них попадет условный скейтборд, человеку это сулит в лучшем случае сломанными конечностями.
"Крым. Меньше года назад оккупанты торжественно открыли в Керчи экстрим-парк. Так он выглядит сегодня. А все из-за соблюдения российских ГОСТов при строительстве. В*та скулит", – ответил на проблему блогер КРЫМский бандеровец.
Пользователи сети также отреагировали на безобразие на оккупированном полуострове.
"А чего скулит, что не нравится? Это же самый настоящий экстрим-парк", "Ляпота! Срочно на сайт "Сделано у нас", Так а что в*те не нравится? Это же экстрим по в*тному", "а военная техника на заднем плане шла в нагрузку к экстрим-парку", " Уличная рампа для скейта из фанеры это что то новое", – пошутили комментаторы.
Источник Обозреватель
Теги: Донбасс, Крым, Керчь, последствия
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- Блокпосты убивают мирных жителей Донбасса: данные СММ ОБСЕ07:56
- Штаб назвал 4 горячие точки зоны АТО07:35
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- В*та скулит: в сети показали последствия прихода "русского мира" в Крым21:59
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