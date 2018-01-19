В*та скулит: в сети показали последствия прихода "русского мира" в Крым

19.01.2018 21:59

Спустя год после открытия экстрим-парка в оккупированной Керчи снаряжение пришло в полную негодность.

Соответствующие снимки прислали местные жители порталу "Керч.com".

"Не прошло и года, как горки и другое снаряжение экстрим парка пришло в негодность. И кататься подросткам там просто небезопасно. Кто-нибудь в городе мониторит эту тему. Или сделали, отчитались и хватит", - возмутился местный житель.

Судя по снимкам, в горках образовались огромные дыры. Если в них попадет условный скейтборд, человеку это сулит в лучшем случае сломанными конечностями.

"Крым. Меньше года назад оккупанты торжественно открыли в Керчи экстрим-парк. Так он выглядит сегодня. А все из-за соблюдения российских ГОСТов при строительстве. В*та скулит", – ответил на проблему блогер КРЫМский бандеровец.

Пользователи сети также отреагировали на безобразие на оккупированном полуострове.

"А чего скулит, что не нравится? Это же самый настоящий экстрим-парк", "Ляпота! Срочно на сайт "Сделано у нас", Так а что в*те не нравится? Это же экстрим по в*тному", "а военная техника на заднем плане шла в нагрузку к экстрим-парку", " Уличная рампа для скейта из фанеры это что то новое", – пошутили комментаторы.

Источник Обозреватель