Как распознать пневмонию и что делать до приезда врача

22.01.2018 22:30

Медики назвали первые симптомы пневмонии, которые должны заставить вас вызвать врача на дом.



Не всегда, но очень часто перенесенные на ногах вирусные заболевания завершаются таким осложнением, как воспаление легких. Но основными причинами развития пневмонии называют заражение стрептококком, пневмококком, хламидиями, микоплазмой. Также, подвержены риску заболеть люди с ослабленной иммунной системой и те, у кого имеются хронические заболевания верхних дыхательных путей.



Передается пневмония воздушно-капельным путем и инкубационный период составляет всего несколько дней.



Самое страшное заключается в том, что воспаление легких может не давать о себе знать некоторое время. Хотя, в большинстве случаев признаки заболевания проявляются остро.



Первые симптомы пневмонии, на которые следует обратить свое внимание:



- значительное повышение температуры тела;



- кашель, не прекращающийся в течение длительного отрезка времени;



- лихорадка, при которой привычные жаропонижающие препараты являются не эффективными;



- нехватка воздуха и одышка;



- повышенное ощущение слабости в теле;



- чрезмерно быстрая утомляемость.



При появлении вышеперечисленных симптомов пневмонии следует безотлагательно вызвать врача на дом или же "скорую помощь", если признаки заболевания потревожили человека в ночное время.



До приезда врача не нужно глотать горы таблеток, так как при воспалении легких они могут быть просто бесполезными, тем более, что в данном случае требуется антибактериальная терапия, а пить антибиотики без рекомендации врача - опасно для здоровья.



Соблюдайте постельный режим и пейте много жидкости - это все, что вы можете сделать до того, как вас обследует терапевт.



К слову, нередко медики отмечают, что провокатором воспаления легких является нервное перенапряжение и подверженность стрессовым нагрузкам, из-за чего снижаются защитные функции организма. Поэтому очень важно уметь бороться со стрессами, отдыхать и полноценно высыпаться.

Источник: http://hronika.info