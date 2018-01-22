В какой день будущей недели лучше стричься

22.01.2018 07:45

Стрижки по лунному календарю



22 января – 7 лунный день. Луна в Овне. Провокационный, чреватый стрессами день, предпочтителен для дел, которые можно быстро завершить. Если в отношениях с партнерами нет гармонии, то день будет напряженным. Стрижка волос обострит интуицию.



23 января – 8 лунный день. Луна в Овне. День покаяния, очищения и преображения. Сложный день на стыке первой и второй лунных фаз, когда нежелательно перегружаться ни физически, ни психически, ни эмоционально. Лучший день для отдыха, духовного сосредоточения и молитвы. Стрижка волос: воздержитесь от стрижки, чтобы не навлечь на себя беду!



24 января – 9 лунный день. Луна в Тельце. В этот день никто никого не слушает, кроме себя, и при этом каждый уверен в своей исключительной и абсолютной правоте. Нас могут преследовать малопонятные страхи, и лучше всего им не поддаваться. Стрижка волос: продляем себе жизнь, оздоравливаемся, предотвращаем опасные передряги.



25 января – 10 лунный день. Луна в Тельце. Это день активного отдыха. Течение энергии в организме усиливается, силы могут буквально начать бить фонтаном. Эти силы надо не расплескать попусту. Стрижка волос: стригущийся рискует своим физическим здоровьем.



26 января – 11 лунный день. Луна в Близнецах. День победы над страхом смерти и обретения бессмертия, связанный с космической энергией и пробуждением в человеке скрытых резервов, способных преобразить его полностью. Стрижка волос: для предотвращения кризисов здоровья и общения.



27 января – 12 лунный день. Луна в Близнецах. День идеальной, небесной любви и выстраданной мудрости, он связан с очищением, преображением и духовным перерождением. Будьте в этот день дружелюбны и милосердны. Стрижка волос: для привлечения энергии здоровья и изобилия.



28 января – 13 лунный день. Луна в Раке. Все, что происходит в тринадцатый лунный день, нами заслужено. Поэтому вместо того чтобы негодовать и возмущаться, лучше задуматься, совершить «экскурсию в прошлое», понять, что именно мы сделали «не так» и по возможности исправить. Стрижка волос: оздоравливаемся и обогащаемся.



Благоприятные дни: 26 января 2018 года.



Неблагоприятные дни: 22, 23 января 2018 года.



