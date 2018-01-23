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Это нужно знать: тыква вызывает необратимые процессы в организме
Одному студенту был показан анализ крови, который действительно сбил его с толку. Результаты, полученные из образца крови профессора, показали, что уровни мочевины, глюкозы в крови, холестерина, триглицеридов и липидов были выше нормы. Такие уровни можно ожидать только от анализов умершего человека.
После этого студент был показан еще один анализ образца крови, показывающий нормальный уровень. По-видимому, эта проверка была сделана через месяц после первого.
Профессор посоветовал студенту лечение, которое дало бы ему невероятные результаты. Лечение следует проводить один раз в год, чтобы добиться нормальных уровней компонентов крови.
Вы также можете применять этот способ на благо вашего здоровья. Вам просто нужно 100 г лущеной, сырой тыквы. Нарежьте ее на куски, положите в блендер, а затем добавьте немного воды. Сделайте коктейль.
Пейте этот смузи за 15-20 минут до завтрака каждый день в течение одного месяца. Сдайте анализ крови до и после лечения.
Тыква очень эффективна в очищении артерий. Кроме того, лекарство не вызывает каких-либо побочных эффектов.
Источник provsexnasvete
Теги: Донбасс, здоровье, польза, тыква
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