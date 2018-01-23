Это нужно знать: тыква вызывает необратимые процессы в организме

23.01.2018 16:08

Одному студенту был показан анализ крови, который действительно сбил его с толку. Результаты, полученные из образца крови профессора, показали, что уровни мочевины, глюкозы в крови, холестерина, триглицеридов и липидов были выше нормы. Такие уровни можно ожидать только от анализов умершего человека.

После этого студент был показан еще один анализ образца крови, показывающий нормальный уровень. По-видимому, эта проверка была сделана через месяц после первого.

Профессор посоветовал студенту лечение, которое дало бы ему невероятные результаты. Лечение следует проводить один раз в год, чтобы добиться нормальных уровней компонентов крови.

Вы также можете применять этот способ на благо вашего здоровья. Вам просто нужно 100 г лущеной, сырой тыквы. Нарежьте ее на куски, положите в блендер, а затем добавьте немного воды. Сделайте коктейль.

Пейте этот смузи за 15-20 минут до завтрака каждый день в течение одного месяца. Сдайте анализ крови до и после лечения.

Тыква очень эффективна в очищении артерий. Кроме того, лекарство не вызывает каких-либо побочных эффектов.

Источник provsexnasvete