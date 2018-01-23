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Россия готовится к большой войне на Донбассе
В ответ на принятие Киевом закона о деоккупации Донбасса, Россия начинает укреплять боевиков, а также ведет подготовку к возможной военной операции.
Такое мнение высказал в эфире телеканала NewsOne экс-глава Служба внешней разведки Николай Маломуж, сообщает Сегодня.
По его словам, Россия нагнетает ситуацию и пытается представить принятие закона о деоккупации как подготовку к войне.
"Неофициально дается указка боевикам укреплять оборону, готовить соответствующие контингенты. С другой стороны мы без участия не можем смотреть, когда перемещают новое вооружение и военных к линии разграничения. И понятно, что Хуг (замглавы миссии ОБСЕ в Украине – ред.) и представители ОБСЕ уже фиксируют возможную активизацию", – сказал Маломуж.
Он считает это негативным фактором, который указывает, что в России идет подготовка на стратегическом и тактическом уровне масштабных или широкомасштабных операций.
"Поэтому в данной ситуации важна миссия сегодня не только Суркова (помощника президента РФ – ред.). Важно, чтобы был предупрежден рост такого негативного сценария, потому что Россия, скорее всего, будет нагнетать обстановку и чтобы не допустить до реального военного противостояния локально, а потом более глобально. Поэтому, кроме Суркова и Волкера (спецпредставителя США по Украине – ред.) сейчас важно, чтобы, наконец, "нормандская четверка" вышла с предложениями недопущения развертывания военных операций – сначала на уровне министра внутренних дел, а потом возможно и собраться на высшем политическом уровне", – подчеркнул экс-разведчик.
Ранее Маломуж рассказал о возможных военных угрозах от России на востоке Украины. По его словам, российская военная агрессия на Донбассе может вспыхнуть с новой силой, так как на военную сферу в России выделено достаточно средств, не меньше, чем в прошлом году. А с учетом завершения сирийской операции, финансирование может увеличиться.
Теги: Россия, Донбасс, война, угроза
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