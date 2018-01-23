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Россия может развязать войну внезапно - глава британского Генштаба. ВИДЕО
Гибридную агрессию РФ против Запада начальник ГШ страны сравнил с хронической инфекционной болезнью, медленно подрывающей здоровье и силы организма.
Нынешняя Россия - наибольшая угроза безопасности Великобритании на государственном уровне со времен холодной войны, и ее враждебность может проявиться ранее, чем о том принято думать на британских островах. Об этом заявил в ходе лекции в Королевском Объединенном институте оборонных исследований начальник Генштаба страны Ник Картер, которого принято считать "ястребом" в правительстве Британии, передает "Лига". "Это не кризис, а серия кризисов, с которыми мы сталкиваемся, это стратегический вызов, которые требует не менее стратегического ответа", - добавил он. Отметим, что Картер управляет британским Генштабом со дня заключения первых минских соглашений по Донбассу в сентябре 2014 года. По его словам, вооруженный конфликт НАТО с РФ может начаться "внезапно и непредсказуемо". Большую часть 40-минутной речи он посвятил описанию различных угроз, которые представляет путинская Россия. НГШ Великобритании также продемонстрировал видеоролик Минобороны РФ, в котором показана боевая российская техника - флот, авиация и другое, и отметил 12-кратное увеличение только арсенала ракет дальнего радиуса поражения. При этом, утверждает военный, основное оружие этой новой войны необязательно будет "тем, которое бахает"; оно может включать управление энергопотоками, взяточничество, коррупционные практики, кибератаки, точечные убийства, фейковые новости, пропаганду и запугивание военной силой. Читайте также В Британии усомнились в способности дать отпор российской армии Картер считает, что нынешняя Россия представляет собой "самый комплексный и серьезный вызов безопасности, с которым мы сталкивались с окончания холодной войны", и Западу следует провести логическую цепочку событий последних лет, связанных с агрессией РФ, немного дальше, чтобы понять - больше нет четких состояний мира и войны, вместо этого есть "ряд переходных состояний между ними". "Риск, с которым мы столкнулись... скорее похож на хроническую инфекционную болезнь, которая будет съедать нас, в результате чего наша способность (противо)действовать будет заметно ограничена - и мы будем проигравшими в этом сражении", - подчеркнул генерал. Картер провел параллели между сегодняшней ситуацией, когда в РФ переживают, что Запад в следующую декаду может получить серьезное технологическое превосходство, и положением дел в 1912 году, когда в Российской империи заявляли, что "лучше атаковать сейчас, потому что к 1925 году Россия будет слишком слаба по сравнению с модернизированной Германией". Япония сделала аналогичные выводы в 1941-м, когда вступила в войну против США, отметил генерал. "Россия может начать войну раньше, чем мы ожидаем, и намного раньше, чем нам было бы "удобно" в нынешних обстоятельствах. Скорее всего, они постараются... подорвать доверие к НАТО. "Разделяй и властвуй" - такое их задание, и как раз наш международный порядок предназначен для предотвращения этих действий", - рассказал Картер. По его словам, война России против Запада начнется "не с маленьких зеленых человечков, а с чего-то, чего мы не ожидаем". "Нам не стоит разрабатывать шаблон противодействия на основе того, что мы уже видели", - подчеркнул он. Картера поддержал экс-глава Минобороны страны Майкл Фэллон, впервые выступивший публично со дня отставки в ноябре 2017 года. Он заявил, что правительство должно увеличить военный бюджет до 2,5% ВВП (дополнительно около £7,7 млрд), и отметил, что неоднократно предупреждал о растущей российской угрозе. "У нас есть все доказательства намерений Путина подорвать западные демократии - от Нидерландов до Черногории и от Германии до США. А при помощи кибератак наши враги могут нападать в любой точке планеты, причем речь идет не только о похищении данных", - подчеркнул Фэллон
Источник УНИАН
Теги: Россия, Донбасс, Великобритания, война
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