Самые смешные и опасные "указы" главарей "ДНР"-"ЛНР"

23.01.2018 19:45

Самопровозглашенные "республики" Донбасса вот уже более трех лет отчаянно пытаются выстроить свою "государственность". Не беда, что эти образования признают такие же непризнанные сателлиты Кремля, как, например, Южная Осетия и Абхазия. Главари боевиков пачками штампуют указы и единолично, на глаз, определяют права жителей оккупированных территорий. Как "главы республик" подражают настоящим президентам и какие указы раздают, разбирался "Апостроф".

Соль и отжимы

Волну возмущения в информационном пространстве на днях вызвал "указ" главаря донецких боевиков Александра Захарченко №363 о запрете выезда на территорию свободной Украины сотрудникам "государственных" и муниципальных учреждений. Но кроме этого распоряжения "герой ДНР" в разное время издал ряд не менее одиозных "указов".

Так, например, Захарченко вполне "официально" издает "указы" об отжиме бизнеса, называя их "указами" "О применении персональных санкций". Под каток санкций Захарченко 6 декабря прошлого года попал бизнесмен из Докучаевска Александр Ахунзянов – экс-депутат местного горсовета. Ахунзянову в Докучаевске принадлежали сеть розничных магазинов, грибной биокомплекс, хлебозавод, логистические центры. Но с 6 декабря он в "санкционном списке": экономическая деятельность на территории ОРДО бизнесмену запрещена, въезд запрещен, а все его имущество "национализировано". "Официальная" причина – "финансирование военных действий в отношении ДНР". Но как именно бизнесмен проявлял свою лояльность к Украине, боевики не уточняют.

Кроме кнута главарь донецких боевиков активно использует политику "пряника", поддерживая имидж заботливого самодержца. Так, Захарченко стабильно, дважды в год, издает "указы" о повышении пенсионных выплат. Однако "слоны", которых раздает Захарченко, очень уж чахлые: пенсии повышаются на 5%, а учитывая средний размер "пенсии" в ОРДО - 2,5-3 тысячи рублей (1280-1530 грн) - на прибавку можно купить разве что палку колбасы.

Любят на оккупированных территориях учреждать и разнообразные праздники: день работника гидрометеорологической службы, день оценщика и даже день "дипломатического работника ДНР". Правда в какие страны и с какими миссиями командируются "дипломаты" молодых "республик" – неизвестно.

"Тут политика такая: чтобы народ меньше спрашивал, куда девается гуманитарка, почему в жилых районах прячется артиллерия, почему производства загибаются, нужно давать народу праздников, разных и побольше. А если на праздник еще и Газманов или Чичерина приедут с концертом, то вообще все в ажуре, проблем якобы и нет", - жалуется "Апострофу" жительница Донецка Дарья.

Также Захарченко своими "указами" и "распоряжениями" решает вопросы первостепенной "государственной" важности: спускает распоряжения закупить соль к зиме, организовать новогоднюю елку имени себя, аттестовать сварщиков, утвердить знамя "Министерства угля и энергетики". В общем, работа, по ответственности сравнимая с должностью президента США.

Не отстают от "братского" народа и представители "луганского этноса" – "власти" самопровозглашенной ЛНР. Главарь луганских боевиков Игорь Плотницкий в свою бытность "главой республики" также любил учреждать праздники. Например, он установил отмечать памятную дату 6 апреля – день, когда вооруженные боевики или, по версии Плотницкого, "патриоты Луганщины" взяли штурмом здание СБУ в Луганске.

Новый главарь луганских боевиков Леонид Пасечник принялся неистово совершенствовать регуляторные акты "республики". Например, одним из своих "указов" Пасечник постановил в тексте "закона" о "Государственном Флаге ЛНР" заменить все дефисы… на тире! Также человек-ворд приказал исправить написание слова "министр" не со строчной, а с заглавной буквы.

Фейковая государственность

Эксперты, опрошенные "Апострофом", утверждают, что не стоит серьезно относиться к потугам местных князьков в ОРДЛО стать влиятельными государственными деятелями.

"Это обычная деятельность оккупационной администрации. Она осуществляет власть на основе грубой силы и страха. Видеть в ней что-то большее, означает поддаваться на их пропаганду", - пояснил "Апострофу" политолог Станислав Федорчук.

"Нет даже фейковых государств и фейковой государственности, - пояснил "Апострофу" замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак. – Есть оккупационная администрация Российской Федерации. Сейчас принят закон № 7163 (о реинтеграции Донбасса, - "Апостроф"). Попытки его остановить ни к чему не приведут, и в следующем месяце этот закон будет подписан, после чего вступит в действие. Сегодня законом четко определяются оккупационные администрации. Если вспомнить Вторую мировую, то тогда тоже были бургомистры в городах и селах, а потом они понесли ответственность как предатели Родины. Тут будет то же самое. Кто-то помнит сейчас бургомистра Харькова? Какие указы там они выдавали? Наверное, только историки знают. Для будущего Украины это не имеет никакого значения".

Но, несмотря на то, что после возвращения оккупированных территорий "указы" боевиков превратятся в юридический мусор, определенные проблемы такая деятельность оккупантов все же может создать.

Например, Захарченко в Донецке, а ранее Плотницкий в Луганске любят публично поощрять "защитников "Новороссии" ценными призами. Зачастую в качестве ценного приза "ополченцу" "указом" выдается квартира. Откуда берутся эти квартиры и кто на самом деле их законный собственник, остается только гадать.

По словам экс-советника министра по вопросам временно оккупированных территорий Олеси Цыбулько, законные собственники имущества, конечно, смогут его себе вернуть.

"Все имущественные споры будут решаться в судах в пользу владельцев, которые зарегистрировали имущество по украинским законам", - сказала "Апострофу" Цыбулько.

"В момент окончания военных действий все будет регулироваться реестром имущественных прав Украины, который никуда не делся. И тот, кто в нем записан владельцем, получит право на имущество, - уточнила "Апострофу" директор юридической компании "Прима Лидер Груп" Дина Дрыжакова. – Также, думаю, ВР может принять закон, согласно которому все "документы", выданные или принятые на оккупированной территории, считаются недействительными".

Однако конфликтов между фактическими и законными владельцами гарантированно не избежать.

"Есть опыт Боснии и Герцеговины. Там доходило до того, что незаконного владельца выселяли в какие-то помещения, исходя из нормы 5 квадратных метров на человека, и вселяли законного владельца. Там была создана целая комиссия, которая занималась решением имущественных вопросов", - резюмировала Цыбулько.