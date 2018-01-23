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Так будет лет 150: один из лучших снайперов в АТО резко высказался о настроениях среди украинцев

23.01.2018 07:34
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Так будет лет 150: один из лучших снайперов в АТО резко высказался о настроениях среди украинцев

У украинцев на данный момент низкое национальное самосознание, что негативно отражается на жизни государства.
Об этом в интервью "Апострофу" рассказал один из лучших украинских снайперов в зоне АТО, который в целях безопасности попросил не называть своих имени и позывного.
"А так будет еще лет 150. Просто есть еще такая штука, как национальное самосознание и самоидентификация. Пока в нашей стране, к сожалению, слишком многие, во-первых, пропитаны вот этим "русским духом", "братскостью" народов. Поэтому они и ведут себя так, как герой фильма "Обыкновенное чудо": его жену при нем душат, а он стал рядом и говорит: "Потерпи, милая, может быть, все обойдется", - отметил боец.
По его словам, ситуация с Россией не может решиться сама собой и украинцам необходимо постоять за свою страну.
"Они не понимают пока, что уже ничего никогда не обойдется. Да, людям свойственно забывать. Людям свойственно прощать. У меня, например, куча родственников в Москве и на Донбассе. А я вот таким украинцем получился", - рассказал военный.



Теги: Украина, Донбасс, самосожжение, национализация
 
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