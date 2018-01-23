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В России не знают, что делать «с этим чертовым Донбассом» — российский журналист
Российский президент Владимир Путин скорее всего не начнет масштабное военное наступление против Украины из-за вероятности больших потерь, ухудшения отношений с Западом и отсутствия возможности содержать оккупированные территории.
Об этом "Апострофу" рассказал российский журналист и публицист Леонид Радзиховский.
"Все понимают, что если россиская армия предпримет военные действия, то ответ будет катастрофическим для Украины. Но он будет катастрофическим и для России, потому что даже локальная война с Украиной – не поход на Киев, а, скажем, разбить войска на Донбассе и отхватить еще кусок земли – была бы катастрофой для России по нескольким очевиднейшим причинам", - отмечает журналист.
По его словам, одной из первых причин являются гробы, которые в случае войны Россия может получить накануне голосования за президента РФ.
Второй причиной Радзиховский называет новый виток конфронтации с Европой.
"Будут жесточайшие ответные действия вплоть до эмбарго на продажу газа и нефти, что обернется экономической катастрофой в России", - прогнозирует он.
Третья причина, по мнению журналиста, состоит в том, что Россия не сможет содержать захваченные территории.
"Россия не знает, что делать с этим "чертовым" Донбассом, который худо-бедно, но надо поить, кормить, тащить. А отхватить еще какие-то территории - и что делать там? Кормить, поить и тащить? На кой черт России это надо? Это абсолютное безумие", - говорит Радзиховский.
Теги: Россия, Донбасс, катастрофа, наступление
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