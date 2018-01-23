Вы - недоумки! Воюющий на Донбассе россиянин ярко вступился за украинский язык

23.01.2018 18:16

В ближайшее время в России не стоит ожидать революцию, которая вернула бы страну на демократический путь развития. Об этом Gazeta.ua сказал боец 8-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии с позывным "Альтер".

"Не верю, что в России в ближайшем будущем произойдет революция. Даже если сбросят Путина, не факт, что его место не займет кто-то хуже, с кем в стране будет только больше маразма, мракобесие, трэша и мордора", - сказал он.

"Когда началась так называемая" Русская весна ", работал учителем в колледже. Ежедневно пытался уделить несколько минут, чтобы развенчать пропаганду, которую студенты слышали по телевидению. Воспитать в них мыслящих людей. Это очень не нравилось руководству. Называли пособником фашистов. В конце концов, в июне 2015 года со мной не продлили контракт. Директор вызвала в кабинет и сказала, что для меня нет учебных часов. "Да и вообще, наши студенты хотели жаловаться на вас президенту Путину. Мы их еле отговорили". Говорю: "Зачем вы их отговорили?! Вы испортили мне биографию!". Повесил бы эту жалобу в рамочку", - рассказывает боец.

То, что Россия готовилась к войне, стало ясно 6 лет назад, говорит он. Она начала наращивать армейские мощности. Однако было непонятно, с кем Путин собрался воевать.

"Россия превращается в страну, непригодную для проживания. Решил, что отсюда надо бежать. Не знал только в какую страну. Когда осенью 2013 года начался Евромайдан я обратил внимание на Украину. Не скажу, что до тех пор сильно интересовался украинской историей или культурой. Но со словами "хохлы", "хохляндия" боролся давно. Всегда исправлял: "Не хохлы, а украинцы". После аннексии Крыма не хотел жить в стране, которая ведет войну против соседа, которого ранее называли братом. Жить там стало опасно. С семьей переехал в Украину и выбором доволен. Здесь кипит жизнь. Людьми движет цель построить сильную страну. В окружении товарищей, единомышленников это интересно и хочется принимать в этом участие. Когда наступит подходящий время, рассчитываю получить гражданство", - говорит" Альтер".

Украинский язык ему удалось изучить за три года. Добавляет, что он далека от совершенного.

"Если владеешь русским, нет проблем выучить украинский, было бы желание. Не верю тем, кто прожил в Украине 25 лет и говорит, что не понимает украинский. Считаю их недоумками. Если они не способны, то в них не хватает чего-то в голове. Некоторые украинские города российская пропаганда называет русскоязычными. Такими они стали в результате Голодомора. Украинское население там уничтожили и заменили русским. Россия, требует от кого второй государственный язык русский, пусть покажет пример. Введет второй государственный чеченский или калмыцкий", - считает он.