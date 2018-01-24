Денежные приметы на 2018 год: как стать богаче и избежать убытков

24.01.2018 10:01

Праздники отгремели, и каждый загадал свое сокровенное желание. Новый год полностью вступил в свои права, и покровительство Желтой Земляной Собаки ощутили уже многие. Чтобы провести Новый 2018 год в достатке и без материальных потерь, воспользуйтесь действенными приметами. Они позволят вам сохранить свои сбережения, а также приумножить свой достаток.

Приметы на богатство в 2018 году

Стать богаче и предотвратить отток финансов вам помогут народные приметы, которые веками подтверждали свое право на существование. Эксперты сайта dailyhoro.ru собрали для вас наиболее актуальные знания, которые помогут вам обрести финансовую стабильность.

В 2018 году часть случайно полученных денег отдайте на благотворительность. Делайте это искренне, и тогда денежная удача будет к вам благосклонна. Случайными могут быть найденные, подаренные или выигранные материальные средства.

В каждое Новолуние открывайте кошелек и оставляйте его на ночь на подоконнике. Денежная энергетика обновится, и вы не будете испытывать финансовых затруднений.

Во время Полнолуния положите бумажную купюру перед зеркалом. Желательно, чтобы лучи ночного светила отражались от зеркальной поверхности и светили на деньги. Эта примета помогает приумножить материальное богатство и избежать убытков.

Если у вас попросят денег на улице, не отказывайте. Дайте хотя бы самую маленькую монету, чтобы оградить себя от финансовых убытков.

Не давайте в долг тем людям, в ком вы не уверены, даже если отказ будет сопровождаться негативными комментариями в ваш адрес. Когда просящий уйдет, киньте в его сторону монету. Так вы откупитесь от его негативной энергетики.

По примете, 2018 год будет изобильным у щедрых людей. Денежное благополучие подразумевает не только щедрость, но и умение распоряжаться своими средствами. Не забывайте периодически пересчитывать деньги и шептать им ласковые слова. Так наши предки заговаривали монеты и купюры на верную службу.

Никогда и ни при каких обстоятельствах не держите дома порванные купюры. Храните их в кошельке, не складывая, иначе денежная удача от вас отвернется.

Не кладите деньги на стол и не кладите их в шапку. Наши предки верили, что деньги в головных уборах ведут к глупости, а оставленные на столе несут убытки и бедность.

В 2018 году заведите новую копилку. Каждый день в течение недели кладите туда по монете. Делайте это во время роста Луны. Так вы сможете приумножить свой капитал.

Приходя в гости, оставляйте в укромном месте монету с самыми наилучшими пожеланиями. Так вы привлечете денежное благополучие в дом друзей, и оно обязательно вернется к вам в дом сторицей.

Старайтесь по воскресеньям избавляться от всей мелочи, чтобы потом не перебиваться мелкими деньгами.

Внимательно следите за изменениями вокруг себя. Если вас начали преследовать стайки птиц, то денежное благополучие не за горами. Посматривайте и под ноги. Вы можете найти «клад».

Отдавайте долги по утрам, чтобы никогда не узнать, что такое бедность. Никогда не давайте в долг на ночь глядя, иначе вы можете больше не увидеть своих денег

По понедельникам устраивайте сквозняк в доме, чтобы избавиться от негативной энергетики. Перед тем, как закрыть окна, бросьте через подоконник самую мелкую монету. Она будет притягивать в ваш дом материальное благополучие.

Привлечь деньги дом можно из дома богатых людей. Для этого вам нужно быть их гостем. Отломите частичку живого растения и посадите его у себя в доме. Поливайте его водой, настоянной на монетах, и в вашей жизни больше не будет убытков.

Избежать оттока финансовых средств в 2018 году можно, если следовать заветам предков. Последние деньги всегда тратьте на хлеб. По приметам, свежий хлеб в доме привлекает финансовое благополучие.

По примете, каков год, таков и цвет. Чаще используйте те цвета, которые будет одобрять покровитель года, чтобы привлечь в жизнь материальную удачу. В Новом 2018 году этим цветом будет желтый, а также все природные оттенки, исключая синий и красный цвета.

Примет на богатство множество. Чтобы ваша жизнь всегда была благополучной, внимательно следите за тем, что вас окружает. Используйте подсказки Вселенной, чтобы каждый день приносил радость и удовольствие. Желаем вам процветания!

Источник: https://from-ua.com