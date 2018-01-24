Как приготовить имбирные напитки с противопростудным свойством

24.01.2018 08:50

Эти рецепты народной медицины на основе корня имбиря помогут быстро избавиться от первых симптомов простуды или ОРВИ.



Немногим известно, что бороться с простудой может помочь имбирный чай, который обладает не только целебными свойствами, но еще и приятными вкусовыми качествами.



Предостережение для тех, кто собирается препятствовать простудным заболеваниям с помощью имбирных напитков, заключается в том, что пить их перед сном категорически не рекомендуется. Все дело в том, что корень имбиря обладает мощным тонизирующим свойством, а это значит, что употреблять его желательнее утром или днем.



Рецепты противопростудных имбирных напитков:



Корень имбиря+зеленый чай+свежеотжатые цитрусовые соки+мед+мята+черный молотый перец. Заварить чай, добавить к нему измельченный свежий имбирь и "микс" из соков цитрусовых фруктов, пару листочков мяты и щепотку черного перца. Дать настояться пять минут, после чего добавить чайную ложку меда, размешать, процедить и выпить.



Имбирь+зеленый чай+красное сухое вино+чернослив. Заварить в кастрюле зеленый чай и, не снимая с плиты, добавить натертый свежий имбирь, 100 мл вина и пару штук чернослива. Потомить на медленном огне 20 минут. После того, как кастрюля будет снята с плиты, нужно дать напитку настояться 10-15 минут. Затем процедить его и налить в стакан до половины, остальную половину должна составлять кипяченая горячая вода. Этот напиток нужно принимать в таком разбавленном виде несколько раз в день. Естественно, подходит он только взрослым.



Имбирь+лимон+мед+зеленый чай. Самый быстрый рецепт приготовления имбирного противопростудного напитка, так как нужно всего лишь заварить в чашке зеленый чай, добавить к нему пару ломтиков свежего корня имбиря, дольку лимона и чайную ложку меда.



Имбирь+черный чай+кардамон+гвоздика. Заварите черный чай, нарежьте тонкими колечками имбирь и добавьте его к чаю. Следом положите в чашку 2 шт гвоздики и стручок кардамона. Дайте настояться, процедите и пейте на здоровье.



К слову, эти имбирные напитки можно использовать, как средство для похудения, так как корень имбиря славится своим жиросжигающим свойством.

Источник: http://hronika.info