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Как приготовить имбирные напитки с противопростудным свойством
Эти рецепты народной медицины на основе корня имбиря помогут быстро избавиться от первых симптомов простуды или ОРВИ.
Немногим известно, что бороться с простудой может помочь имбирный чай, который обладает не только целебными свойствами, но еще и приятными вкусовыми качествами.
Предостережение для тех, кто собирается препятствовать простудным заболеваниям с помощью имбирных напитков, заключается в том, что пить их перед сном категорически не рекомендуется. Все дело в том, что корень имбиря обладает мощным тонизирующим свойством, а это значит, что употреблять его желательнее утром или днем.
Рецепты противопростудных имбирных напитков:
Корень имбиря+зеленый чай+свежеотжатые цитрусовые соки+мед+мята+черный молотый перец. Заварить чай, добавить к нему измельченный свежий имбирь и "микс" из соков цитрусовых фруктов, пару листочков мяты и щепотку черного перца. Дать настояться пять минут, после чего добавить чайную ложку меда, размешать, процедить и выпить.
Имбирь+зеленый чай+красное сухое вино+чернослив. Заварить в кастрюле зеленый чай и, не снимая с плиты, добавить натертый свежий имбирь, 100 мл вина и пару штук чернослива. Потомить на медленном огне 20 минут. После того, как кастрюля будет снята с плиты, нужно дать напитку настояться 10-15 минут. Затем процедить его и налить в стакан до половины, остальную половину должна составлять кипяченая горячая вода. Этот напиток нужно принимать в таком разбавленном виде несколько раз в день. Естественно, подходит он только взрослым.
Имбирь+лимон+мед+зеленый чай. Самый быстрый рецепт приготовления имбирного противопростудного напитка, так как нужно всего лишь заварить в чашке зеленый чай, добавить к нему пару ломтиков свежего корня имбиря, дольку лимона и чайную ложку меда.
Имбирь+черный чай+кардамон+гвоздика. Заварите черный чай, нарежьте тонкими колечками имбирь и добавьте его к чаю. Следом положите в чашку 2 шт гвоздики и стручок кардамона. Дайте настояться, процедите и пейте на здоровье.
К слову, эти имбирные напитки можно использовать, как средство для похудения, так как корень имбиря славится своим жиросжигающим свойством.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, простуда, имбирь
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