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Народные рецепты с медом от многих болезней
Мед обладает целебными свойствами, поэтому его часто используют в народной медицине.
Многие люди даже не подозревают, что в числе доступных и мега-полезных продуктов есть такой, который обогащен множеством полезных веществ и обладает массой целебных свойств. Речь идет о меде. Все его сорта необыкновенно полезны для здоровья. Даже официальная медицина называет мед ценным продуктом, который должен присутствовать в меню украинцев ежедневно.
Народные рецепты с медом от разных заболеваний:
Профилактика и лечение простудных заболеваний. Вы можете кушать мед просто так, например, с несладким чаем или травяным отваром. Либо добавлять немного меда в чашку горячего молока и пить его перед сном. Также, удивительным свойством славится чайная ложка меда с щепоткой корицы, благодаря которой устраняются болезнетворные микроорганизмы, происходит местное обезболивание горла и снижается кашлевой рефлекс.
Против атеросклероза. Как мы знаем, атеросклероз развивается в следствие сужения сосудов, заполненных холестериновыми бляшками, которые образуются в результате перенасыщенного холестерином питания. Чтобы периодически очищать сосуды от плохого холестерина, нужно принимать такое средство - в двух стаканах теплой кипяченой воды растворить 2 столовые ложки меда и 3 чайные ложки молотой корицы. Пить по полстакана 3-4 раза в день.
От заболеваний мочевого пузыря, в том числе и цистита. Нужно растворить в стакане теплой воды, ранее прокипяченной, 2 чайные ложки корицы и столовую ложку меда. Выпить на голодный желудок. Это средство эффективно борется с инфекциями, размножающимися в мочевом пузыре.
Для профилактики и лечения артрита. В чашке кипяченой теплой воды растворите две чайные ложки меда и 0,5 ч.л. молотой корицы. Выпейте утром натощак и потом перед сном такой же напиток. Эксперты народной медицины утверждают, что этим средством можно излечить даже хронический артрит.
Конечно же, серьезные заболевания, возбудителями которых являются вирусы и бактерии, лечить медом без лекарств, прописанных доктором, глупо. В таких случаях мед должен выступать в качестве хорошего дополняющего официальное лечение средства.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, болезни, мед
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