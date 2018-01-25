Как переселенцам в Мариуполе получить временное жилье

25.01.2018 20:17

В Мариуполе сегодня, 25 января, стартовал прием заявлений от переселенцев на получение временного жилья. Заявление необходимо подавать в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Решением исполкома городского совета от 17.01.2018 №11 “О введении порядка распределения и предоставления жилых помещений для временного проживания внутренне перемещенных лиц в г. Мариуполе Донецкой области”, утвержден порядок предоставления жилья внутренне перемещенным лицам», – говорится в сообщении.

Для взятия на учет по предоставлению жилья, переселенцу необходимо подать в ЦПАУ заявление установленного образца с подписями всех совершеннолетних членов семьи, а также пакет следующих документов:

копии документов, удостоверяющих личность заявителя;

копию справки о взятии на учет внутренне перемещенных лиц, выданной структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения в г. Мариуполе;

копии документов, подтверждающих семейные связи (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т. д.);

копии документов, которые подтверждают наличие оснований начисления баллов для предоставления жилых помещений для временного проживания, льгот и/или имущественных прав (при наличии);

сведения из Государственного реестра физических лиц плательщиков налогов о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов/источники выплаченных доходов и удержанных налогов за 6 месяцев (до 01.03.2018 за 2-й, 3-й квартал 2017 года; с 01.03.2018 за последние 6 месяцев).

Как отмечается, специальная комиссия будет распределять жилье по системе начисления баллов, разработанной совместно с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).