ПАСЕ призывает Киев пересмотреть закон о реинтеграции Донбасса, Москву – выполнять обязанности оккупирующей державы. Полный текст резолюции

25.01.2018 11:18

23 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию №2168, где обратила внимание на проводимые Россией репрессии в Крыму и сложную гуманитарную обстановку на Донбассе, а также призвала Киев и Москву к действиям для решения конфликта. Пунктов с призывами к Украине в тексте оказалось больше, чем к России, но резолюция носит лишь рекомендательный характер.

1. Парламентская ассамблея встревожена гуманитарной ситуацией, которая является следствием продолжающейся войны России против Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также оккупации и попытки аннексии Крыма Российской Федерацией.

Более четырех миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. Вооруженный конфликт унес жизни более 10 тысяч человек. Количество раненных за время войны превышает 24 тысячи. Кроме того, более 1,6 миллиона стали внутренне перемещенными лицами, и почти полмиллиона человек ищут убежище в других странах, большинство из них – в России. Ассамблея призывает все государства-члены активизировать политическое сотрудничество, чтобы положить конец этому конфликту и страданиям гражданского населения.

2. Ассамблея особенно обеспокоена тревожной гуманитарной ситуацией на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, которая усугубляется ограничением свободы передвижения и гуманитарного доступа, налагаемым незаконными вооруженными группами. Население страдает из-за отсутствия безопасности, проблем с поставками воды и электроэнергии, а также доступа к социальным пособиям и медицинской помощи.

3. Ассамблея принимает к сведению новый закон Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», принятый парламентом 18 января 2018 года. Этот закон определяет государственную политику по восстановлению украинского сувернитета на временно оккупированных территориях, способствует защите прав и свобод живущих на этих территориях украинцев, в том числе удовлетворению их социальных, экономических и культурных потребностей, а также гарантирует права граждан Украины на их недвижимость на временно оккупированных территориях.

4. Ассамблея сожалеет, что с момента принятия резолюции №2067 (2015) не удалось добиться существенного прогресса в обмене и освобождении удерживаемых лиц. Процесс обмена был крайне политизирован и заблокирован представителями незаконных вооруженных формирований Донецкой и Луганской областей в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам минской трехсторонней группы. Нет механизма, обеспечивающего поддержку освобожденным из плена людям, как и членам семей удерживаемых лиц. Ассамблея приветствует усилия властей Украины по решению проблемы удерживаемых лиц путем одностороннего освобождения некоторых из них.

В то же время ассамблея приветствует долгожданный обмен удерживаемыми лицами между Киевом и возглавляемыми Россией силами в декабре 2017 года и призывает все стороны продолжить переговорный процесс, чтобы все пленные смогли вернуться в свои дома в ближайшее время.

5. Ассамблея выражает сожаление в связи с тем, что Российская Федерация продолжает игнорировать резолюцию №2133 (2016) и не выполнила ни одного запроса, указанного в ней.

6. По оценкам Международного комитета Красного Креста (МККК), около 1,5 тысячи человек пропали без вести с момента начала войны, более 650 случаев остаются нерешенными. Ассамблея приветствует внесение в украинский парламент законопроекта о статусе пропавших без вести лиц и надеется на его быстрое принятие. Ассамблея выражает свою признательность МККК за помощь семьям пропавших без вести, а также важную работу по отслеживанию, эксгумации, идентификации останков и сбора судебной информации.

7. Ассамблея решительно осуждает политику России по изменению демографического состава населения незаконно аннексированного Крыма путем принуждения проукраинского населения и, в частности, крымских татар к покиданию своей родины, а также параллельного увеличения миграции российского населения на полуостров. Ассамблея призывает Российскую Федерацию положить конец этим репрессиям.

Ассамблея подчеркивает, что политику России следует рассматривать как нарушение 49-й статьи Женевской конвенции IV, которая запрещает индивидуальное или массовое принудительное перемещение и депортацию защищенных лиц с оккупированной территории на территорию оккупирующей державы или любой другой страны, независимо от мотивации.

С начала оккупации в 2014 году в Крыму пропали 44 украинца: шесть из них нашли мертвыми, 17 были освобождены из-под стражи, двое осуждены, 19 все еще считаются пропавшими без вести. В Крыму стала очень острой проблема частной недвижимости, особенно для людей, купивших свои дома или квартиры перед российской оккупацией. Около 600 человек в Севастополе получили решение суда об отмене своих договоров купли-продажи. Такая практика является вопиющим нарушением международного гуманитарного права.

8. Ассамблея считает, что положение людей, которые были перемещены в результате войны и аннексии Крыма Россией, остается одной из важнейших проблем для украинского правительства. Ассамблея полагает, что одной из приоритетных задач должно быть принятие всеобъемлющей стратегии для внутренне перемещенных лиц, которая обеспечит их политические, социальные права и интеграцию.

ПАСЕ призвала Москву положить конец репрессиям в Крыму. Фото: EPA

9. В связи с этим ассамблея призывает все стороны войны:

9.1. уважать гражданскую инфраструктуру, обеспечивать защиту мирного населения и его полный доступ к основным услугам;

9.2. освободить и обменять всех военнопленных и людей, захваченных во время войны, а также обменивать все останки погибших;

9.3. предоставить семьям пропавших без вести необходимую помощь в поиске и, где нужно, идентификации останков их близких, в тесном сотрудничестве с МККК;

9.4. создать совместную рабочую группу для решения проблемы пропавших без вести и обеспечить ее эффективное функционирование с участием представителей Украины, России, МККК и незаконных вооруженных формирований из Донецкой и Луганской областей;

9.5. принять срочные меры для маркировки всех районов со взрывоопасными пережитками войны и организации специальных операций по их очищению;

9.6. открыть новые контрольные пункты въезда-выезда, в частности, КПП в Золотом Луганской области.

10. Ассамблея призывает российские власти:

10.1. прекратить всю финансовую и военную поддержку незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях;

10.2. прекратить признание паспортов и любых других документов, включая судебные решения и документы, подтверждающие права собственности, выданные на территории, контролируемой незаконными вооруженными формированиями;

10.3. придерживаться всех своих обязанностей как оккупирующей державы по международному праву, обеспечить уважение прав человека и безопасности всех людей, проживающих в оккупированном Крыму;

10.4. отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа и запрет на въезд его лидеров, как этого требует решение Международного суда ООН о временных мерах по делу «Украина против России» от 19 апреля 2017 года, поскольку Меджлис является законным самостоятельным органом крымскотатарского сообщества;

10.5. освободить всех украинских узников, задержанных и заключенных в России и аннексированном Крыму в контексте войны, уважая их права и свободы и позволяя независимым международным наблюдателям и организациям следить за состоянием их здоровья, пока они не освобождены;

10.6. обеспечить беспрепятственный доступ в аннексированный Крым международным организациям, международным контролирующим органам и правозащитным общественным организациям;

10.7. использовать свое влияние на вооруженные группы, контролирующие территории в Донецкой и Луганской областях, чтобы призвать их к освобождению всех удерживаемых лиц;

10.8. прекратить политику изменения демографического состава населения аннексированного Крыма путем перемещения собственного населения с территории России на полуостров;

10.9. отказаться от принудительной выдачи российских паспортов гражданам Украины, живущим в аннексированном Крыму, и прекратить насильственную депортацию граждан Украины без российских паспортов из аннексированного Крыма;

10.10. полностью выполнить все требования, содержащиеся в резолюциях ассамблеи №2132 (2016) и №2133 (2016), прекратить военную агрессии против Украины и восстановить ее территориальную целостность;

10.11. полностью выполнить все требования, содержащиеся в резолюциях ассамблеи №1990 (2014), №2034 (2016) и №2063 (2015), обеспечить права меньшинств в Крыму.

11. Ассамблея призывает украинские власти:

11.1. привести Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс Украины в соответствие с положениями международного гуманитарного и уголовного права;

11.2. ратифицировать как можно скорее Римский статут Международного уголовного суда, что позволит эффективно расследовать конкретные случаи нарушения международного гуманитарного права во время войны в Украине;

11.3. освободить всех российских узников и лиц, задержанных незаконными вооруженными группами Донецкой и Луганской областей и заключенных в Украине, уважая их права и свободы и позволяя независимым международным наблюдателям следить за состоянием их здоровья, пока они не освобождены;

11.4. пересмотреть закон Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», чтобы он был основан на Минских соглашениях и полностью гарантировал социальную защиту и выполнение основных гуманитарных потребностей гражданского населения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей;

11.5. принять законодательство о гуманитарных мероприятиях по разминированию;

11.6. пересмотреть закон Украины «О гуманитарной помощи», чтобы облегчить доставку гуманитарной помощи на пострадавшие от войны территории;

11.7. предоставить необходимые финансовые ресурсы местным администрациям, ответственным за помощь внутренне перемещенным лицам и другим жертвам войны;

11.8. принять правительственную программу помощи семьям пропавших без вести и удерживаемых лиц, а также семьям людей, задержанных в контексте войны и заключенных Россией в аннексированном Крыму и на территории РФ;

11.9. разработать, принять и профинансировать государственную программу психологической помощи военным и гражданским, страдающим посттравматическим стрессовым расстройством;

11.10. разработать национальный механизм компенсации для гражданских, которые получили ранения или чьи семьи были убиты во время войны;

11.11. предоставить механизмы, обеспечивающие внутренне перемещенным лицам избирательные права на всех выборах, в том числе на местном уровне;

11.12. сделать доступной для украинских граждан информацию о процедурах легализации и международной защиты в Европе мигрантов и лиц, ищущих убежище;

11.13. обеспечить внутренне перемещенным лицам право на адекватное жилье и решить их жилищные вопросы, включая принятие правовой основы для внедрения и реализации различных видов жилищных программ;

11.14. упростить процедуру получения социальных и пенсионных выплат, отсоединив их от процесса регистрации внутренне перемещенного лица, в частности, внеся изменения в постановления Кабинета Министров №365, №505 и №637, а также любые другие соответствующие нормативные акты;

11.15. ввести административные процедуры для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, для регуляризации их гражданской документации;

11.16. разработать механизм, который обеспечит права людей, покинувших Украину после начала войны в 2014 году, и, в частности, обеспечит, что они не окажутся без гражданства.

12. Ассамблея просит Банк развития Совета Европы создать доступные кредитные программы, которые будут использоваться для поддержки жилищных проектов для уязвимых людей в Украине, в том числе внутренне перемещенных лиц, нуждающихся в постоянном жилье, а также проектов реконструкции учреждений здравоохранения и образования в самых разрушенных районах;

13. Ассамблея призывает украинское правительство рассмотреть возможность вступления в Банк развития Совета Европы, а перед этим – сотрудничать с другими государствами – членами банка в разработке проектов помощи для поддержки жилищных потребностей внутренне перемещенных лиц в Украине.

14. Ассамблея призывает государства – члены Совета Европы обеспечить справедливое и недискриминационное рассмотрение заявлений о международной защите граждан Украины в Европе, учитывая все индивидуальные обстоятельства, в частности, конкретные потребности уязвимых людей, спасающихся от войны или репрессий.

15. Ассамблея призывает международное сообщество созвать международную гуманитарную конференцию по Украине, чтобы привлечь финансирование для плана оказания гуманитарной помощи и разработки стратегий координации гуманитарной помощи.

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