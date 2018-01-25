Порошенко играет с Западом в опасные игры. В зоне риска — народ Украины. ВИДЕО

25.01.2018 10:56

Президент Украины Петр Порошенко сознательно идет на конфликт со странами Запада в ситуации с созданием антикоррупционного суда, ведь он сам заинтересован в сохранении коррупционно-олигархической системы в стране.

Об этом "Апострофу" рассказал политолог, эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь Петренко.

"Поэтому будут очень непростые моменты для Украины, поскольку финансирование от МВФ, Всемирного банка, а также гарантии со стороны США и ЕС – это основа макроэкономической стабильности. И, учитывая тот уровень инфляции, который есть на сегодняшний день, те долги, которые мы должны будем выплачивать уже в этом году, может быть очень серьезный социально-экономический удар по власти. В первую очередь, удар по населению, которое уже будет на это реагировать", - считает эксперт.

Порошенко не может себе позволить полностью отказаться от сотрудничества с западными партнерами

"Поэтому будут игры в публичные обещания. А дальше, возможно, мы увидим стремление заложить какие-то механизмы, которые позволяли бы президенту сохранять свое влияние", - резюмировал Петренко.