Татьянин день: что нельзя делать в этот праздник

25.01.2018 10:48

25 января православная церковь вспоминает святую мученицу Татиану. Этот праздник отмечают и в народном календаре. .

История праздника

Татьянин день — церковный праздник, почитающий римскую мученицу Татиану, отдавшую жизнь за веру во Христа.

Татиана родилась в III в. н. э. в знатной семье римского консула и тайного христианина. С детства воспитывалась в христианской религии и, достигнув совершеннолетия, решила посвятить свою жизнь тем, кто нуждался в ее помощи: Татьяна ухаживала за больными и помогала бедным.

Позже стала настоятельницей в христианском храме. Когда Римом начал править 16-летний Александр Север (222-235 гг.), вся власть сосредоточилась в руках фанатичного гонителя христиан Ульпиана. Кровь христиан в те времена текла рекой. Не обошла эта участь Татьяну и ее отца.

По преданию, она была схвачена язычниками и доставлена в храм Аполлона. Татьяну призывали отречься от своей веры, но она была непреклонна и начала читать молитву Христу. Ее молитва была столь сильна, что языческое божество упало с пьедестала и разбилось.

После ее подвергли многочисленным и жестоким пыткам, но каждый раз Бог посылал исцеление Татьяне и даже львы, выпущенные из клетки, кротко лизали ей ноги. Потрясенные ее стойкостью и чудесами, которые происходят на их глазах, некоторые из палачей отказывались выполнять приказы, просили прощения у Татьяны и становились на ее сторону.

Но суд приговорил к смерти и ее заступников, и саму Татьяну.

С дня ее казни в 235 году отмечается праздник Татьянин день, а мученица Татьяна причислена к лику святых.

Традиции праздника

В этот день принято ставить свечи за успехи в учебе. Мученице Татиане молятся в трудном учении и просвещении.

В этот день пекли хлебную ковригу в виде солнца, призывая солнце поскорее вернуться и приблизить весну. Было принято в этот день съедать такую ковригу всей семьей.

В этот день девушки мастерили небольшие метелочки из тряпочек и перьев. Считалось, что если такую метелочку незаметно положить в бабий кут в доме желанного парня, то парень уже точно на ней женится, а их совместная жизнь будет долгой и счастливой.

Матери отлично знали эти уловки и тщательно выбирали невесту, которой удастся «спрятать» веничек.

Гадания на Татьянин день

Вечер, 24 января, и весь день 25 числа — прекрасное время для любовных гаданий. В это время можно узнать, каким будет жених, когда свадьба состоится и как сложатся отношения.

Гадание на имя незнакомца

В ночь с 24 на 25 января нужно выйти на улицу и спросить имя у первого встречного мужчины. Так и будут звать жениха. Только, конечно, все должно быть по-честному — подговоренные друзья, братья не в счет.

Гадание с луком

Вечером, в канун Татьяниного дня, перед сном нужно подумать о том, каким должен быть будущий муж. Возможно, есть уже какой-то определенный человек — в этом случае нужно сконцентрировать внимание именно на нем, взять несколько луковиц и на каждой написать мужские имена. Можно те, что принадлежат знакомым мужчинам, можно и любые другие. Луковицы посадить в воду. Наблюдать за ними несколько дней. Какая луковица прорастет первой — от того мужчины и ждать предложения руки и сердца.

«Соленое» гадание

Это самое правдивое гадание на любовь. Перед сном нужно поесть чего-то соленого, но не запивать. Ложась спать, проговорить: «Суженый мой, ряженый, приди и напои меня». Тот, кто приснится, и есть будущий жених.

Что нельзя делать в день святой Татьяны

Некоторые уверенны, что в этот день нельзя гадать, хотя в народе этот день считается «гадальным». Противопоказано делать привороты на любовь.

Категорически нельзя ссориться в этот день. Следует быть миролюбивым и добрым.

На Татьянин день также нельзя находится в неубранном доме, чтобы не навлечь на себя беду.

На Татьянин день ни в коем случае нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Источник from-ua.