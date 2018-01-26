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Игнорируйте людей, которые все время жалуются, они отбирают вашу энергию
В нашей жизни много проблем. Естественно, есть они и у наших близких и знакомых, и нам часто приходится выслушивать жалобы на что-то или на кого-то. С одной стороны, это естественно, людям хочется как-то снять напряжение, выговориться. Но, с другой стороны, постоянное выслушивание чьих-то жалоб отбирает у нас энергию.
Хорошо проявлять эмпатию и сочувствовать своим близким и знакомым, когда им приходится плохо, но постоянно выслушивать жалобы просто вредно для нас.
А отказаться от этого весьма сложно. Нам ведь не хочется быть в глазах «жалобщиков» бесчувственными людьми или эгоистами.
Поэтому важно уметь идентифицировать такие ситуации, знать, как они могут влиять на нашу жизнь, и уметь правильно реагировать на них.
Почему не стоит выслушивать жалобы?
Такие люди проклинают свою жизнь, изображают из себя жертв, жалуются на все и на всех, но ничего не делают для того, чтобы изменить ситуацию, изменить свою жизнь.
Какое-то время мы нормально воспринимаем эти жалобы (что делать, если у человека сложная ситуация и ему все время не везет…), но потом начинаем понимать, что дело не в ситуации, а в самом человеке, что склонность жаловаться на все и на всех стала частью его стиля жизни.
Он использует (сознательно или бессознательно) эти жалобы как средство манипуляции, цель которой — вызвать у нас чувство вины, сострадание, жалость и, в то же время, снять с себя ответственность за то, что происходит с ним.
Нередко мы поддаемся этой манипуляции и чувствуем себя обязанными решать его проблемы или, по крайней мере, сочувственно выслушивать его «излияния» и утешать его.
Что происходит с нами, когда мы постоянно выслушиваем чьи-то жалобы
Такие «жалобщики» обычно умеют разжалобить своих собеседников, и мы нередко «проникаемся» их несчастьями (реальными или вымышленными) и начинаем воспринимать их проблемы как свои.
Это забирает у нас значительную часть нашей энергии.
Наше эмоциональное состояние меняется, наши эмоции теперь в значительной степени определяются ситуацией, в которой находится другой человек.
Такие чувства, как фрустрация, чувство вины и печаль вызывают гормональные изменения в мозгу, результатом чего бывают:
- Эмоциональный дисбаланс
- Сложности с решением собственных проблем
- Ухудшение концентрации
- Негативные мысли
Что мы можем сделать, чтобы не идти на поводу у «жалобщиков»?
Жизнь нередко нарушает и путает наши планы, и нам время от времени приходится сталкиваться с неприятными неожиданностями и проблемами.
При неудачах мы часто испытываем фрустрацию и чувство горечи, но «зацикливаться» на этих негативных эмоциях неразумно.
Мы тратим на эти чувства и на жалобы энергию, которую могли бы использовать для преодоления возникших препятствий, для решения проблем.
Именно так ведут себя «жалобщики», и не стоит подыгрывать им. Мы вовсе не обязаны выслушивать бесконечные жалобы и делать проблемы других людей своими проблемами.
Мы не можем решать чужие проблемы, нам вполне достаточно своих проблем.
Тогда… Что же делать?
1. Сохраняй дистанцию
Всегда, когда это возможно, сохраняй дистанцию с такими людьми, ведь они стараются манипулировать тобой.
Чем меньше ты прислушиваешься к их жалобам, тем скорее они поймут, что ты не собираешься «проникаться» их негативными переживаниями, не собираешься тратить на это энергию.
2. Дай понять «жалобщику», что его проблема — это его проблема
Если же ты нашла время для того, чтобы выслушать жалобы, дай понять «жалобщику», что главная проблема — в его отношении к ситуации и к жизни вообще.
Постарайся не слишком «проникаться» его ситуацией и посоветуй ему решать проблему своими силами.
3. Не показывай «слабость»
Поскольку ты имеешь дело с манипулятором, не стоит демонстрировать ему свою готовность решать его проблемы.
Конечно, ты можешь испытывать чувство эмпатии, но старайся контролировать ситуацию и не рвись оказывать помощь, когда проблема тебя никак не касается.
4. Устанавливай границы
Ты имеешь право потребовать от такого человека, чтобы он не делился с тобой своими трагедиями и не изводил тебя жалобами.
Если ты уже устала выслушивать весь этот негатив, скажи ему, что тебе это не нравится и ты не желаешь, чтобы он изливал на тебя поток своих жалоб.
У тебя есть подруга или родственник, которые все время тебе жалуются? Время действовать!
Не играй в их игру, иначе ты почувствуешь, что зачем-то впустила в свою жизнь много негатива
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на cluber.com.ua
Теги: Донбасс, психология, энергетика
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