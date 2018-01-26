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Медики раскрыли всю правду о замороженных овощах
Ученые объяснили, полезны ли замороженные овощи так же, как и свежие.
Январь в самом разгаре и заполнить холодильник свежими овощами - удовольствие не из дешевых, да еще и нагнетает обстановку неоднозначное отношение к данной категории продуктов, так как люди до сих пор сомневаются в их полезности.
Витамины в замороженных овощах
После того, как люди догадались замораживать свежие овощи с лета и хранить их в морозильной камере до зимы, чтобы в холодное время года пополнять запас витаминов в организме, казалось бы, проблема сбалансированного питания должна была бы быть решена. Но не тут то было.
Подавляющее большинство хозяек уверенно полагает, что после замораживания и размораживания овощи утрачивают своих полезные свойства и в их употреблении нет никаких плюсов. Ученые же считают иначе, потому как результаты многочисленных исследований доказывают, что замороженные овощи сохраняют в себе все витамины и ценные вещества практически полностью. Если и утрачивается какое-то их количество, то уж совсем минимальное.
Преимущества замороженных овощей:
- в них почти нет консервантов, потому как вы приобретаете их летом в стране, где они произрастают, а это значит, что во время посадки и взращивания овощных культур не используются дополнительные усилители роста и вещества, сохраняющие надлежащий внешний вид в течение длительного времени;
- экономия бюджета - зимой вам не придется тратиться на дорогие свежие овощи, привезенные издалека, а лишь открыть морозильную камеру и воспользоваться теми, что заготовлены с лета;
- замороженные овощи сохраняют до 80% полезных веществ и витаминов;
- риск пищевого отравления снижен до минимума, потому как при минусовой температуре патогенные микроорганизмы погибают.
По мнению медиков, замороженные овощи - это спасение для организма человека в зимний период, потому как иных натуральных методов получения "летних" витаминов в холода просто не существует. Хотя, альтернатива все-таки есть и она заключается в употреблении зимних овощей и употребления свежих продуктов, привезенных из жарких стран.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, овощи, медики
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