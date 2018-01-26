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Опасные последствия стресса
По данным ученых, каждый второй человек ежедневно подвергается стрессу.
Стрессы бывают разные - на работе, учебе, в социуме, дома, в отношениях с близкими, детьми, вторыми половинками и так далее. Многие люди даже не догадываются, чем может обернуться для них стрессовое перенапряжение спустя годы.
Ученые бьют тревогу, ведь от стрессов страдают около 80% населения планеты и только единицы умеют управлять ситуацией и восстанавливать психическое здоровье, избавляя себя от негативных последствий морального истощения.
Как стресс влияет на организм человека?
Под влиянием стресса в организме человека происходит всплеск двух гормонов - адреналина и кортизола. Из-за первого резко повышается артериальное давление, а второй, наоборот, адаптирует организм к стрессовой нагрузке и повышает его устойчивость. То есть, после того, как человек успокоится, его организм самовосстановится, но это только в том случае, если стрессы случаются редко.
Когда каждый день мужчина или женщина становятся заложниками стрессов, их нервная система и психика просто не в состоянии вернуться назад и восстановиться до нормы. Адреналина и кортизола становится так много, что происходит гормональный сбой, а поэтому:
- ухудшается настроение;
- появляются проблемы с артериальным давлением, развивается гипертония;
- нарушается работа щитовидной железы;
- замедляется обмен веществ;
- появляется бессонница и непрерывный сон в течение 7-8 часов становится невозможным;
- нарушается сердечный ритм и может развиться аритмия;
- пропадает аппетит;
- снижается масса тела, но чаще всего человек, наоборот, набирает вес, потому что "заедает" стресс калорийными продуктами.
Как бы не было сложно и даже если кажется, что выхода из сложной ситуации нет, постарайтесь научиться управлять своим сознанием и при стрессе останавливать себя на минутку, делать глубокие вдохи и выдохи, а потом уже в полном спокойствии искать пути решения той или иной проблемы.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, стресс, опасность
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