Опасные последствия стресса

26.01.2018 18:12

По данным ученых, каждый второй человек ежедневно подвергается стрессу.



Стрессы бывают разные - на работе, учебе, в социуме, дома, в отношениях с близкими, детьми, вторыми половинками и так далее. Многие люди даже не догадываются, чем может обернуться для них стрессовое перенапряжение спустя годы.



Ученые бьют тревогу, ведь от стрессов страдают около 80% населения планеты и только единицы умеют управлять ситуацией и восстанавливать психическое здоровье, избавляя себя от негативных последствий морального истощения.



Как стресс влияет на организм человека?



Под влиянием стресса в организме человека происходит всплеск двух гормонов - адреналина и кортизола. Из-за первого резко повышается артериальное давление, а второй, наоборот, адаптирует организм к стрессовой нагрузке и повышает его устойчивость. То есть, после того, как человек успокоится, его организм самовосстановится, но это только в том случае, если стрессы случаются редко.



Когда каждый день мужчина или женщина становятся заложниками стрессов, их нервная система и психика просто не в состоянии вернуться назад и восстановиться до нормы. Адреналина и кортизола становится так много, что происходит гормональный сбой, а поэтому:



- ухудшается настроение;



- появляются проблемы с артериальным давлением, развивается гипертония;

- нарушается работа щитовидной железы;



- замедляется обмен веществ;



- появляется бессонница и непрерывный сон в течение 7-8 часов становится невозможным;



- нарушается сердечный ритм и может развиться аритмия;



- пропадает аппетит;



- снижается масса тела, но чаще всего человек, наоборот, набирает вес, потому что "заедает" стресс калорийными продуктами.



Как бы не было сложно и даже если кажется, что выхода из сложной ситуации нет, постарайтесь научиться управлять своим сознанием и при стрессе останавливать себя на минутку, делать глубокие вдохи и выдохи, а потом уже в полном спокойствии искать пути решения той или иной проблемы.

Источник: http://hronika.info