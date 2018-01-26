Все рубрики раздела
- Каву не варто заварювати окропом18:37
- Опасные последствия стресса18:12
- Погана новина для любителів солодкого: шоколад зникне до 2050 року15:02
- Укрепляем иммунитет зимой: пять народных методов13:45
- Ученые назвали ожирение заразным заболеванием 09:33
- Медики раскрыли всю правду о замороженных овощах09:02
- Игнорируйте людей, которые все время жалуются, они отбирают вашу энергию08:25
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей08:11
- Ученые нашли способ сделать алкоголь безопасным07:58
- Какие прививки нужно делать взрослым в Украине: названы инфекции07:10
Укрепляем иммунитет зимой: пять народных методов
Народные рецепты пользуются популярностью, особенно в зимний период.
Чтобы зимой часто не болеть, нужно укрепить иммунитет. Для достижения данной цели есть два основных пути - правильное питание и прием иммуностимулирующих витаминов.
Для чего нужно правильно питаться?
Все дело в том, что в кишечнике находится основная масса иммунных клеток и если его микрофлора нарушена, то эти клетки погибают, от чего и снижается иммунитет человека к вирусам и патогенным бактериям. В таком случае шансов на "здоровую" зиму практически не остается.
Как укрепить иммунитет народными средствами?
Настой эхинацеи. Для его приготовления вам понадобится столовая ложка эхинацеи и стакан кипятка. Соедините ингредиенты и накройте ёмкость крышкой. Оставьте настаиваться с вечера до утра. Перед употреблением нужно процедить настой и выпить его треть за полчаса до еды 3 раза в день. Повторять процедуру нужно в течение десяти дней, затем такое же на количество времени сделать перерыв и при необходимости начать курс снова.
Облепиха с сахаром. Вымойте 200 г ягод, добавьте к ним 2 столовые ложки сахара и разомните вилкой до получения однородной массы. Поставьте в стеклянной банке в холодильник и принимайте по столовой ложке 2-3 раза в день. Детям тоже можно давать такое лекарство от простуды и ОРВИ, только по чайной ложке. Когда перетертая с сахаром облепиха закончится, можно сделать новую.
Отвар из шиповника. На дно кастрюли поместите 200 г плодов шиповника и залейте их двумя стаканами кипятка. Доведите до кипения и снимите с плиты. Если есть возможность - перелейте отвар в термос или же накройте кастрюлю полотенцем. Пить по стакану отвара 2-3 раза в день.
Мед с корицей. Утром натощак съедайте по чайной ложке меда с щепоткой молотой корицы. Можно для усиления эффекта повторять процедуру вечером перед сном.
Имбриный напиток. Это самое простое народное средство для укрепления иммунной системы. Нужно нарезать корень имбиря (кусочек 3см), залить его кипятком и добавить дольку лимона. Дать немного настояться и подсластить медом, который обладает антисептическими свойствами и еще больше защищает организм человека от сезонных заболеваний.
Желательно чередовать прием этих средств, чтобы организм каждый раз получал новые иммуностимулирующие вещества и защитные функции усиливались.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, иммунитет, зима
- Боевики обстреляли окрестности Станицы Луганской из подствольного гранатомета - полиция20:47
- Под ударом Донецкое направление: карта АТО17:41
- Мобилизация. Террористы вручают насильно повестки шахтерам16:30
- В Донецкой области попался водитель с бензобаком-сейфом16:15
- «Министр связи ДНР» дал совет, как звонить с едва живого «Феникса»15:30
- Тука сообщил, когда восстановится связь Vodafone в ОРДО14:50
- Тымчук сообщил о новом серьезном конфликте между «ДНР» и «ЛНР»14:35
- В Покровске наладили изготовление биометрических паспортов13:15
- Тымчук назвал виновного в отключении Vodafone в «ДНР»12:15
- Захарченко обязал «госорганы» покупать бензин у «своих» реализаторов11:48
- "Динамо" одержало первую победу в 2018 году: обзор матча с "Осиеком"22:20
- Екшн в київському автобусі: чоловік отримав кулю, заступившись за кондуктора22:01
- Залиште Україну в спокої: Дуда виступив із заявою в Давосі21:42
- В США бросают деньги на ветер, а в Китае платят зарплату кирпичами21:20
- Как будут расти пенсии украинцев: объяснение21:00
- Боевики обстреляли окрестности Станицы Луганской из подствольного гранатомета - полиция20:47
- Порошенко объяснил, когда ждать миротворцев на Донбассе20:30
- «Поддержать пехоту и уничтожить врага»: в Украине проходят масштабные авиационные учения20:12
- В ПриватБанке анонсировали массовые увольнения19:48
- За Украину: США расширили санкции против России19:35
- Каву не варто заварювати окропом18:37
- Опасные последствия стресса18:12
- Погана новина для любителів солодкого: шоколад зникне до 2050 року15:02
- Укрепляем иммунитет зимой: пять народных методов13:45
- Ученые назвали ожирение заразным заболеванием 09:33
- Медики раскрыли всю правду о замороженных овощах09:02
- Игнорируйте людей, которые все время жалуются, они отбирают вашу энергию08:25
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей08:11
- Ученые нашли способ сделать алкоголь безопасным07:58
- Какие прививки нужно делать взрослым в Украине: названы инфекции07:10
- Это нужно знать: тыква вызывает необратимые процессы в организме
- Захарченко объявил о плане вернуть часть территории Украины в "ДНР": главарь боевиков обратился к жителям Донбасса. ВИДЕО
- Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города
- Кашель с бронхитом вмиг проходят. Нужно только перед сном выпить это средство
- Сюрпризы погоды продолжаются. Какая весна ждет украинцев?
- Vodаfone обнародовал свои требования к "ДНР"
- Захарченко конец? Россия создает новый "отряд смерти" на Донбассе
- ОБСЕ рассказала, когда заработает Vodafon в Донецке
- В Донецке нашли «Пик Водафона»
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей