Все рубрики раздела
- Медики подсказали, как перестать зависеть от изменений погоды09:25
- Как состояние зубов оказывают влияние на все тело09:00
- Стало известно, кого комары кусают чаще всего08:46
- Одной достаточно: эта привычка загонит вас в могилу08:30
- Рейтинг знаков Зодиака: от тех, в кого легко влюбиться до сложных замкнутых особ08:11
- Супрун призвала украинцев не ждать болезни и вакцинироваться07:48
- Это должны знать все переселенцы17:31
- Бывшая журналистка "Донбасса" побывала в эпицентре войны и перебралась в США10:25
- Каву не варто заварювати окропом18:37
- Опасные последствия стресса18:12
Медики подсказали, как перестать зависеть от изменений погоды
Важная информация для метеозависимых людей.
О том, что погода влияет на самочувствие, люди поняли давным-давно. Однако метеочувствительность — не болезнь, а лишь симптом, указывающий на то, что в организме есть неполадки. Вывод прост: метеозависимость — повод заняться своим здоровьем, выяснить истинные причины недомогания и начать правильное лечение, передает Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.
Погода стала настолько непредсказуемой, что синоптики, похоже, уже боятся делать прогнозы. Сильнее всего погодные аномалии действуют на людей, имеющих хронические недуги: бронхиальную астму, артрит, ревматизм, сердечные заболевания, неврозам или болезни суставов. В такие дни их состояние, как правило, ухудшается. И дело здесь отнюдь не в капризах. Просто такие люди хуже переносят резкую смену климата. Оно и неудивительно: ведь в неблагоприятные дни их состояние ухудшается. По-научному это называется «метеозависимостью».
Метеозависимые люди обычно пристально следят за прогнозом погоды.
Резкие перепады атмосферного давления влекут за собой скачки давления артериального, что нарушает слаженную работу организма. Повышенная влажность воздуха ухудшает состояние астматиков и сердечников, суставы могут ныть и болеть, количество кислорода в воздухе в этом случае снижено, что чревато сонливостью, усталостью, понижением работоспособности даже у здоровых людей.
Сильный ветер — провокатор кишечных колик, болей в животе и бессонницы. Мороз чреват холодовой крапивницей и приступами затруднённого дыхания у астматиков, а у гипертоников может повышаться давление и побаливать сердце. Магнитные бури приводят к скачкам давления, боли в голове и сердце.
Виды «погодозависимости»
Организм любого человека так или иначе реагирует на погоду, вопрос только в том, насколько сильно. Выделяют три основных вида реакций.
Метеочувствительность могут испытывать даже здоровые люди. Распространённые симптомы: слабость, головные боли, сонливость, озноб, рассеянность.
Метеозависимость (метеопатия) — это когда даже незначительные погодные колебания могут вызывать проблемы, спровоцировать обострение серьёзного заболевания.
Метеоневроз — разновидность невротического расстройства, когда человек при перепадах погоды чувствует себя не просто плохо, а ужасно.
Что делать?
Своевременная профилактика метеочувствительности очень важна, и поэтому существует целый комплекс рекомендаций, которые помогают ослабить проявления недомогания. Важно следить за прогнозами погоды, если синоптики обещают магнитную бурю, резкий скачок температуры или прочие метеосюрпризы, готовиться к этому заранее, в частности посоветоваться с лечащим врачом, какие препараты и в каких дозах нужно принять накануне в профилактических целях. Рекомендуется увеличить в меню долю продуктов, богатых калием, магнием, кальцием, — это картофель, бананы, баклажаны, капуста, абрикосы, сухофрукты, шпинат, орехи, гречневая каша, кефир, творог, сыры и рыба.
Как победить метеозависимость
На самом деле это не так уж и сложно. Исследователи давно заметили, что сила, с которой человек реагирует на изменение погоды, зависит от его психологических особенностей. Если на пальцах: чем уравновешеннее, тем реакция слабее; чем тревожнее, нервознее, тем она мощнее. И это, в общем-то, понятно: ведь наша способность успешно адаптироваться к окружающим условиям зависит от состояния нервной системы.
Поэтому первый шаг, который важно сделать в борьбе с метеозависимостью, — успокоиться. Чтобы вернуть себе душевное равновесие:
Откажитесь от вредных привычек: злоупотребления алкоголем, сигаретами, кофе, чаем, сладким.
Приведите к норме режим дня: спите не менее 8 часов.
Контролируйте свои эмоции в течение дня. Если есть возможность не ввязываться в конфликт, не ввязывайтесь.
Увеличьте физическую активность: больше гуляйте или, например, займитесь йогой. Это снизит уровень тревожности.
Теги: Донбасс, здоровье, мигрень, голова
- В Донецке появились объявления о местах работы МТС07:21
- В ОРЛО собрались отбирать у людей имущество и не выпускать их из "республики"22:25
- Конфликт на Донбассе предлагают "вытащить из мусорного ведра и вернуть на первые полосы"22:05
- Названы "сезонные" проблемы на донбасских пунктах пропуска21:40
- Пенсионеров-переселенцев обижают по всей Украине21:24
- Откровения недавнего пленника донбасских боевиков: Били током и обещали вывезти на минное поле21:07
- Кто будет платить за разрушенный Донбасс?20:56
- Важно для Донбасса: всё о правилах перевозки через линию соприкосновения20:35
- Минсоцполитики тянет с важным решением для детей Донбасса20:17
- Волкер о Донбассе: Те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевые действия19:57
- Российский ученый о Керченском мосте: «его порвет, а Путину боятся сказать об этом»10:15
- США жестко ответили России на требования по миротворцам ООН09:55
- В Детройте показали прототип четырехместного аэромобиля09:45
- В Украине резко изменится погода09:38
- Медики подсказали, как перестать зависеть от изменений погоды09:25
- Как состояние зубов оказывают влияние на все тело09:00
- Стало известно, кого комары кусают чаще всего08:46
- Одной достаточно: эта привычка загонит вас в могилу08:30
- Неприємні прогнози: з приходом весни українців позбавлять субсидій08:21
- Рейтинг знаков Зодиака: от тех, в кого легко влюбиться до сложных замкнутых особ08:11
- Медики подсказали, как перестать зависеть от изменений погоды09:25
- Как состояние зубов оказывают влияние на все тело09:00
- Стало известно, кого комары кусают чаще всего08:46
- Одной достаточно: эта привычка загонит вас в могилу08:30
- Рейтинг знаков Зодиака: от тех, в кого легко влюбиться до сложных замкнутых особ08:11
- Супрун призвала украинцев не ждать болезни и вакцинироваться07:48
- Это должны знать все переселенцы17:31
- Бывшая журналистка "Донбасса" побывала в эпицентре войны и перебралась в США10:25
- Каву не варто заварювати окропом18:37
- Опасные последствия стресса18:12
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
- Переселенцам создают проблемы
- "Сирена", "Гром" и "Заложник" накрыли Донетчину
- На донбасских пунктах пропуска произошли задержания
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера
- Это должны знать все переселенцы
- Тука сообщил, когда восстановится связь Vodafone в ОРДО