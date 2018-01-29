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Одной достаточно: эта привычка загонит вас в могилу
Современное оформление сигаретных пачек и другие элементы антитабачных компаний позволяют донести до каждого курильщика, что популярная привычка вредна для человеческого организма. На сегодняшний день уже нельзя никого удивить новостью о влиянии никотина на потенцию, сердечно-сосудистую систему и рак легких. Тем не менее, у многих потребителей табачных изделий до сих пор существует иллюзия, будто определенные режимы курения снижают нагрузку на организм. Британские медики опровергают эти заблуждения, передает сайт Новое Время.
Люди, которые выкуривают даже по одной сигарете в день, имеют на 50% больше шансов заполучить инфаркт и на 30% - инсульт, чем некурящие. Привычка выкуривать по 20 сигарет в день приводит в среднем к семи сердечным приступам в группе из 100 человек среднего возраста. Даже если они резко сократят число выкуриваемых сигарет до всего одной в день, это все равно вызовет сердечный приступ у троих. При этом именно сердечно-сосудистые заболевания, а не рак, представляют для курильщиков самую большую опасность и ответственны за 48% преждевременных смертей, вызванных курением.
Ряд исследований в области рака легких подтверждает, что сокращение выкуриваемых сигарет приведет к пропорциональному сокращению нанесенного организму вреда. "Курильщики сокращают количество выкуриваемых сигарет, думая, что они в полном порядке, что на самом деле так и есть, если иметь в виду только рак. Но для сердечных заболеваний, которые они могут получить с большей вероятностью, чем рак, это не работает", - отметил руководитель исследования Аллан Хэкшоу.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, привычка
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