Таинство крещения: что надо знать родителям и крестным

29.01.2018 20:20

Крещение – не простой церковный ритуал. Это очень важное таинство в жизни малыша и его родителей. Поэтому к такому событию нужно тщательно готовиться и продумать все до мелочей, пишет tellaboutus.

Не все люди могут стать для ребенка биологическим родителями. Но у многих есть возможность стать крестным родителем для своего крестника. И надо знать, что это не просто дальний родственник, который может лишь один-два раза в год увидеться со своим крестником на каком-нибудь семейном торжестве. Крестные родители – это вторые родители для ребенка, и у них есть соответствующие обязанности.

На что следует обратить внимание при выборе крестных родителей?

Важно отметить, что такой выбор не из легких, поэтому нельзя спешить.

Важно все тщательно продумать, взвесить все минусы и плюсы.

Человек должен подходить на данную роль не только по вашим личным предпочтениям, но и в соответствии с христианскими правилами.

Категорически запрещено выбирать в крестные родители следующих людей:

• монахинь и монахов;

• представительниц женского пола во время месячных;

• родителей ребенка, которого будут крестить;

• психически нездоровых личностей;

• супружеские пары;

• мальчиков, которым не исполнилось 15 лет, а также девочек младше 13 лет.

Перечисленные запреты считаются официальными, они определены христианской церковью.

Помимо церковных правил, существуют суеверия, придуманные людьми, к которым желательно прислушаться.

Согласно народным приметам, нельзя брать крестными родителями:

• беременную даму (есть риск причинить вред крестнику и собственному малышу);

• если крестят мальчика, не желательно звать неженатого мужчину, а если девочку, то незамужнюю барышню.

При любых жизненных обстоятельствах нельзя сменить крестных, так как это строго запрещено.

Учтите, настоящим и священным можно считать только первый обряд, который посвящен Таинству Крещения.

Если вы будете крестить чьего-то малыша либо занимаетесь выбором крестных для собственного чада, важно учесть все запреты и нюансы, чтобы избежать ошибок.

Источник: https://from-ua.com